Alkoholisierter Zweiradfahrer ohne Führerschein

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht vom 30.11. auf den 01.12.23 kontrollierten Beamte der Polizei Kirn gegen 01:10 Uhr im Stadtgebiet Bad Sobernheim den Fahrer eines Zweirades. Bereits zu Beginn der Kontrollmaßnahme schlug den Beamten starker Atemalkoholgeruch seitens des 20-jährigen Zweiradfahrers entgegen.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests bekräftigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinflusses, der Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sodass dieser das Zweirad nicht hätte führen dürfen. Gegen den 20-Jährigen wurde sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Erdrutsch nahe Fußgängerüberweg

Kirn (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 wird durch mehrere Zeugen das Abgleiten größerer Erdmassen, sowie einer Natursteinmauer von einem Privatgrundstück in der Dhauner Straße in Kirn gemeldet. Die Örtlichkeit ist direkt an einem Fußgängerüberweg nahe der dortigen Dominikschule gelegen.

Glücklicherweise sind zum Zeitpunkt des Erdrutsches keine Personen auf dem Gehweg unterwegs, sodass es zu keinem Personenschaden kommt. Lediglich ein Verkehrsschild wird beschädigt. Eine genaue Ursache des Erdrutsches ist zurzeit nicht bekannt.

Der Gehweg ist bis zur Beendigung der bereits eingeleiteten Abrissarbeiten gesperrt. Der fließende Verkehr wird aktuell über die Busspur der angrenzenden Schule umgeleitet, sodass es zu keinerlei Einschränkungen des fließenden Verkehrs kommt.