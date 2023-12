Pfefferspray führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Ein kurioser Sachverhalt beschäftigte die Polizei am Freitag 01.12.2023 am Fackelrondell. Ein 53-jähriger Mann meldete gegen 10 Uhr, dass er mit Pfefferspray besprüht wurde. Der „Tatverdächtige“: Sein Kumpel, der neben ihm stand und mit ihm unterwegs war. Der 67-Jährige muss sich deshalb jetzt wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen.

Nach den Angaben des Geschädigten, habe er ein Pfefferspray auf dem Boden gefunden und aufgehoben, es aber nicht benutzt. Sein 67-jähriger Bekannter habe daraufhin selbst ein Pfefferspray aus der Jacke gezogen. Hierbei kam es zur Auslösung des Reizmittels und der 53-jährige wurde im Gesicht und auf der Kleidung getroffen.

Wie es zu dem Sprühstoß kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die sich um 10 Uhr in der Nähe des Haupteingangs des Einkaufzentrums (in Richtung Mühlstraße) aufhielten und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

In Keller eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger machten sich in den vergangenen Tagen an mehreren Kellern in einem Mehrfamilienhaus in der Alex-Müller-Straße zu schaffen. Nach Angaben eines Bewohners drangen die unbekannten Täter in die verschlossenen Kellerabteile ein und entwendeten unter anderem eine Klimaanlage.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Was genau gestohlen wurde und der exakte Tatzeitraum, sind zurzeit noch nicht bekannt. Daher werden Zeugen und eventuell weitere Geschädigte gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Die Polizei bittet darum, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 für weitere Hinweise zu melden. |kfa

Streit wegen Werkzeugkoffer endet mit einem Schlag

Kaiserslautern (ots) – In der Pariser Straße kam es am Donnerstag 30.11.2023 zu einer Körperverletzung. Zwei befreundete Männer gerieten wegen eines ausgeliehenen Werkzeugkoffers in Streit. Der Disput gipfelte darin, dass der 48-Jährige seinem gleichaltrigen Bekannten mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der Tatverdächtige machte sich im Anschluss aus dem Staub und konnte auch nicht mehr durch die hinzugerufenen Polizisten angetroffen werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 48-jährige Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots) – Ein Auffahrunfall in der Merkurstraße rief am Donnerstag 30.11.2023, die Polizei auf den Plan. Eine 34-jährige Autofahrerin wartete zusammen mit ihrem 35-jährigen Beifahrer an einer roten Ampel. Eine 58-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Insignia auf den stehenden Nissan auf, wodurch die Airbags bei dem Opel auslösten.

Alle 3 Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen, weswegen ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Opel musste aufgrund der ausgelösten Airbags abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen 5-stelligen Betrag.

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern weiterhin an. |kfa