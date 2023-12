Polizei gibt Tipps für einen unbeschwerten Weihnachtsmarktbesuch

Mannheim (ots) – In der Vorweihnachtszeit gehört der Besuch und die einhergehende festliche Atmosphäre eines Weihnachtsmarkts für viele dazu. Von Stand zu Stand bummeln, gemeinsam eine heiße Tasse Glühwein oder Punsch genießen oder sich die liebste Nascherei gönnen. So locken die Menschenmengen und das unübersichtliche Gedränge zwischen den Weihnachtsständen nicht nur (vor-)freudige Besucher, sondern leider auch dreiste Taschendiebe an.

Die engen Wege zwischen den Buden bieten den Dieben eine gute Gelegenheit schnell und unbemerkt an die Wertsachen der Besucher zu gelangen. Die Täter gehen dabei geschickt vor. Oftmals arbeiten die Diebe in Gruppen zusammen und gehen zumeist nach dem gleichen Schema vor: Eine Person lenkt das Opfer im dichten Gedränge gekonnt ab, während der Zweite die Beute stiehlt. Ein Dritter wiederum nimmt das Diebesgut schließlich entgegen und verschwindet unbemerkt im Getümmel. Das geschieht meistens blitzschnell, so dass die Tätergruppen nur selten ertappt werden und schwer ausfindig zu machen sind.

Daher warnt die Polizei eindringlich vor Taschendiebstählen auf Weihnachtsmärkten und gibt unten angeschlossen hilfreiche Tipps gegen die Tricks der Taschendiebe.

Auch die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim sind auf die Weihnachtsmärkte vorbereitet und werden verstärkt, sowohl sichtbare als auch verdeckte Präsenz -und Überwachungsmaßnahmen durchführen.

Und nach einem geselligen Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre, der festlichen Stimmung und ein paar leckeren Tassen Glühwein oder anderen alkoholischen Getränken heißt es schließlich: Heimweg antreten!

Daher ist uns eines noch wichtig: Nach Glühwein und Punsch, denk mit Verstand, den Pkw stehen lassen, das ist vernünftig und bekannt. Es ist daher ratsam, sich nach dem Genuss von alkoholischen Getränken nicht selbst hinters Steuer zu setzen, sondern auf anderweitige Transportmöglichkeiten zurückzugreifen.

Auch der Griff zum Fahrrad oder E-Scooter können bußgeldrechtliche Sanktionierungen oder strafrechtliche Folgen mit sich führen, sollte im betrunkenen Zustand die Fahrt angetreten werden. Denn laut der StVO sind E-Scooter als Kraftfahrzeug anzusehen, weshalb die gleichen Promillegrenzen wie beim Führen eines Kraftfahrzeugs gelten.

Der Genuss von alkoholischen Getränken auf dem Weihnachtsmarkt sollte daher stets mit Bedacht und Verantwortungsbewusstsein erfolgen. So kann die Vorweihnachtszeit sicher und unbeschwert genossen werden.

Tipps gegen die Tricks der Taschendiebe:

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie von Fremden angesprochen werden.

Tragen sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und verschließen Sie alle Innentaschen.

Verteilen Sie Zahlungskarten und Bargeld in verschiedene, verschließbare Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst dicht am Körper.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Bewahren sie Ihre PIN niemals in Ihrer Geldbörse auf.

Achten Sie gerade im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen werden.

Taschendiebe lassen sich manchmal schon am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute (z. B. Hand- oder Umhängetasche).

Eine weitere Masche: Taschendiebe beschmutzen die Kleidung des potenziellen Opfers angeblich versehentlich mit Ketchup, Senf oder einer Flüssigkeit. Beim anschließenden Reinigungsversuch lenken sie das Opfer wortreich vom zeitgleichen Diebstahl der Wertsachen ab – Bleiben Sie wachsam.

Weitere nützliche Informationen:

Die Klappkarte „Schlauer gegen Klauer“ enthält neben den Tipps auch einen Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefon- und Sperrnummern von Debit- und Kreditkarten sowie eine Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, damit diese nach einem Diebstahl richtig reagieren können.

Die Klappkarte ist kostenlos bei jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle

erhältlich oder kann unter http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienan

gebot-details/detail/23.html heruntergeladen werden.

Was tun, wenn sie bestohlen wurden?

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 oder wenn möglich direkt bei Ihrer Bank sperren.

Erstatten Sie umgehend Anzeige und lassen Sie von der Polizei eine freiwillige KUNO-Sperrung der Karte durchführen. Nur so ist eine missbräuchliche Nutzung der Karte nicht mehr möglich.

Weitere Informationen zum Schutz vor Diebstahl und anderen Straftaten erhalten

auf der Interseite www.polizei-beratung.de oder bei Ihrem Polizeirevier.

Radfahrer durch Unfall schwer geletzt – Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 um 17:40 Uhr, ereignete sich in der Handschuhsheimer Landstraße ein Unfall, bei dem 67-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Radfahrer den Radweg, welcher nunmehr vom Gehweg herunter auf die Straße führte, in südliche Richtung entlang.

Zeitgleich befuhr ein bosnischer Sattelzug selbige Fahrbahn in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Johanneskirche kollidierte der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Radfahrer, woraufhin dieser sein Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Er wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Heidelberg entgegen unter Telefon: 0621/174-4111.

Unfall im Stadtteil Schlierbach – Fußgängerin verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 gegen 17:40 Uhr ereignete sich in der Schlierbacher Landstraße ein Unfall, bei dem eine 32-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 86-jähriger Opel-Fahrer die Schlierbacher Landstraße entlang. Zeitgleich überquerte auf Höhe der Haltestellte „Jägerhaus“ die Fußgängerin den Fußgängerüberweg der Schlierbacher Landstraße.

Hierbei kam es zwischen dem Pkw und der Fußgängerin zu einem Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die 32-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Da beide Unfallbeteiligte gegenüber der Polizei angaben, bei Grünlicht gefahren bzw. gelaufen zu sein, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. das Unfallgeschehen beobachten konnten. Hinweise werden unter der Tel: 06221 /1857-0 entgegengenommen.

Unbekannter entwendet Ware, verletzt Ladenbesitzerin und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr begab sich ein unbekannter Mann in den Verkaufsraum eines Souvenirgeschäfts in der Hauptstraße, Einmündung Floringasse, und verwickelte die Eigentümerin in ein Gespräch. Diese Ablenkung nutze er, um sich einen Artikel in die Hosentasche zu stecken. Die 57-Jährige bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an.

Dieser entwendete dann noch eine Schneekugel und versuchte vorerst auf die Hauptstraße zu flüchten. Die Eigentümerin konnte ihn jedoch einholen und zur Rede stellen. Beide gingen daraufhin zurück in den Verkaufsraum, wo die 57-jährige Frau die Polizei alarmieren wollte. Unvermittelt warf der Unbekannte die Schneekugel auf den Verkaufstresen, sodass diese zu Bruch ging. Außerdem versuchte er abermals zu

flüchten. Die 57-Jährige stellte sich ihm in den Weg und wollte ihn an der Flucht hindern, weshalb es zu einem Gerangel kam, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Der Täter konnte jedoch flüchten. Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im unteren 2-stelligen Bereich.

Täterbeschreibung:

ca. 165-170 cm groß, beinahe Glatze, Drei-Tage-Bart, schwarze Winterjacke, Jeanshose, Sportschuhe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1857-0 zu melden.