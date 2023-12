56-jähriger Mann tot im Kraichbach gefunden

Reilingen (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 gegen 15:35 Uhr wurde im Kraichbach in Reilingen der Leichnam eines vorerst unbekannten Mannes aufgefunden, weshalb die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Während die Identität des 56-Jährigen aus Ungarn stammenden Mannes geklärt werden konnte, sind die genauen Umstände des Todes noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Laufe der kommenden Woche soll die Leiche des Mannes am Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg obduziert werden. Die Ermittlungen des Dezernats 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Vandalismus an mehreren Gebäuden – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 30.11.2023, sprühte eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Symbole und Schriftzüge an einen Zaun sowie eine Mauer. Am Vormittag entdeckten die betroffenen Hausbesitzer in der Eichenstraße und in der Berliner Straße die Farbschmierereien.

Die zum Teil sehr großflächigen Motive wurden mit einer schwarzen Farbe aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Dachstuhlbrand in einem Wohnanwesen

Gauangelloch (ots) – Nach dem Brandausbruch im 1.OG in einem Wohnhaus am Samstag um kurz nach 16 Uhr, wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt, nachdem er versuchte das Feuer zu löschen. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert, in der er sich weiterhin stationär befindet.

Eine 46-Jährige, eine 15-Jährige und ein 14-Jähriger wurden durch einatmen der Rauchgase leicht verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus konnten sie noch am selben Tag wieder entlassen werden. Womöglich wurde das Feuer durch eine auf einem Nachttisch stehende Kerze entfacht. Ein Kissen wurde durch die Kerze in Brand gesetzt und im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf ein Bett über.

Das Feuer konnte glücklicherweise schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Stockwerke verhindert werden konnte. Der Brandort im 1.OG wurde für die aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei beschlagnahmt, jedoch zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiterhin an.

Seniorin beschädigt beim ausparken 3 Fahrzeuge

Eppelheim (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 wollte gegen 11:30 Uhr, eine 81-Jährige mit ihrem Daimler-Benz rückwärts aus einer Parklücke auf dem Kundeparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Seestraße ausparken. Auf Grund des regen Verkehrs musste sie aber abbremsen, um andere Autos vorbeifahren zu lassen.

Nach ersten Erkenntnissen verwechselte die Seniorin das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte ihr Fahrzeug abrupt, was zu einer Kollision mit 2 geparkten Autos führte. Dabei wurde ein Hyundai weiter auf einen ebenfalls geparkten Opel geschoben.

Es entstand ein Sachschaden von über 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dieser Massenkarambolage zum Glück niemand. Die Seniorin muss nun als Unfallverursacherin mit einem Verwarngeld rechnen.

Fahrzeug mit Arbeitsmaschinen entwendet

Waibstadt (ots) – Ein 30-Jähriger erschien am Donnerstag 30.11.2023 auf dem Polizeirevier Sinsheim und gab an, dass sein weißer VW-Caddy, welcher in der Alten Sinsheimer Straße abgestellt wurde, in der Nacht vom 28.11.auf den 29.11.2023 im Zeitraum zwischen 21-08 Uhr, entwendet wurde. Zuvor war ihm auf bislang ungeklärte Weise sein Schlüsselbund abhandengekommen.

Im entwendeten Fahrzeug befanden sich Arbeitsmaschinen sowie Kleinwerkzeug. Den Wert der Werkzeuge beziffert der Geschädigte auf einen Betrag in vierstelliger Höhe. Das entwendete Fahrzeug hatte ebenfalls einen Wert in 4-stelliger Höhe.

Zeugendie Hinweise auf den Tathergang, die unbekannte Täterschaft oder den Verbleib des Fahrzeugs haben, werden gebeten sich bei Polizeirevier Sinsheim zumelden unter: 07261-6900.