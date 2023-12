Testfahrt führt zum Führerscheinentzug

Mannheim (ots) – Ein 51-Jähriger befuhr am Donnertag 30.11.2023 gegen 19 Uhr den Dornheimer Ring mit seinem Motorrad und kam dabei eigenverschuldet zu Fall. Das Motorrad wollte er verkaufen und dieses zuvor noch einmal testen. Da er zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, wies er mehrere Ausfallerscheinungen auf, die vermutlich auch zum Sturz des 51-Jährigen führten.

Hierbei schlitterte er mit der Maschine mehrere Meter über die Straße und verletzte sich, sodass er durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1 Promille.

Bei der Nachschau zeigte sich, dass das Motorrad keinerlei gültige Kennzeichen besitzt und bereits seit Oktober außer Betrieb gesetzt wurde, daher nicht mehr zum Führen im öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war und keinerlei gültige Haftpflichtversicherung besteht. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde vorerst beschlagnahmt und ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr somit untersagt.

Vier Fahrzeuge nach Unfall beschädigt – eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen fuhr ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer um 06 Uhr die Sonnenstraße im Stadtteil Sandhofen entlang. Im Kreuzungsbereich zur Luftschiffstraße missachtete der Mann die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen Mazda-Fahrers und kollidierte mit ihm. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz aufgeschoben.

Dieser wiederum wird auf einen davor geparkten BMW gedrückt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Bei dem Unfall wurde der 56-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Beschädigungen musste der Mazda abgeschleppt werden.

Großer Sachschaden durch Beziehungsstreit – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023 geriet gegen 15 Uhr, ein Paar in einem Schnellrestaurant in der Möhlstraße in Streit. Auf bislang noch unbekannte Art und Weise brach der Mann die Eingangstüre aus der Verankerung. Zudem zerstörte er eine der Scheiben der Tür.

Aber anstatt für den verursachten Schaden gerade zustehen, lief das kurz zuvor noch streitende Paar gemeinsam zu einem vor dem Restaurant geparkten roten Auto und floh.

Der Sachen wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel: 0621-1743310 zu melden.