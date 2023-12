Polizei überwacht Weihnachtsmärkte

Karlsruhe/Landkreis (ots) – Ab Ende November finden wieder eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten und anderen vorweihnachtlichen Veranstaltungen statt. Erfahrungsgemäß bieten das hohe Personenaufkommen und dichte Gedränge Taschendieben günstige Tatgelegenheiten, an das Hab und Gut der Besucher zu gelangen. Deshalb führt das Polizeipräsidium Karlsruhe für die Dauer der vorweihnachtlichen Märkte vor Ort zielgerichtete Präsenzstreifen sowie Präventionsmaßnahmen durch.

Um es den Taschendieben so schwer wie möglich zu machen, rät die Polizei zudem, sich folgende Fragen zu stellen:

Habe ich zu viel Bargeld dabei?

Sind meine Taschen unverschlossen?

Sind Handtasche oder Rucksack unbeaufsichtigt?

Trage ich meinen Geldbeutel in der Außentasche?

Steckt mein Handy in der Gesäßtasche?

Bin ich unaufmerksam oder lasse ich mich ablenken?

Geschädigte eines Diebstahls sollten sich umgehend unter der Rufnummer 110 an den Polizei-Notruf wenden und sich, wenn möglich, die Täterbeschreibung einprägen. Abhandengekommene Karten können unter der Rufnummer 116 116 gesperrt werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendiebstählen sind auf dem Internetauftritt der Polizeilichen Kriminalprävention zu finden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Verbaler Streit wird handgreiflich

Karlsruhe (ots) – Ein Streit zwischen vier jungen männlichen Personen am Donnerstag 30.11.2023 auf dem Schlossplatz eskalierte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung bei der auch ein Messer im Spiel war. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwickelten ein 15-jähriger Jugendlicher und ein 18-Jähriger zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren gegen 21:15 Uhr auf der Eisbahn vor dem Schloss offenbar zunächst in einen verbalen Streit.

Im weiteren Verlauf schlug der Jugendliche den 22-jährigen Mann wohl ins Gesicht. Als der zweite junge Mann seinem Freund zur Hilfe kam, sei er von dem 18-Jährigen Begleiter des Jugendlichen ebenfalls ins Gesicht geschlagen worden. Die beiden Geschädigten wurden dabei leicht verletzt.

Da sich der 21-Jährige wohl gegen diesen Angriff wehrte, zog der 18-Jährige nach bisheriger Kenntnis ein Klappmesser und stach in Richtung des jungen Mannes. Dieser konnte dem Stich glücklicherweise ausweichen und trug keine Verletzungen davon. Der 15-Jährige wurde von der hinzugerufenen Polizei noch am Schlossplatz festgenommen, dem 18-Jährigen gelang die Flucht. Das Polizeirevier Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrspolizei kontrolliert den Schwerlastverkehr auf der A5

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag betrieb die Verkehrspolizei zw. 08:30-15:30 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Karlsruhe. Bei einer gezielten Kontrolle des Schwerlastverkehrs wurden 62 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei lag die Beanstandungsquote bei 61 Prozent, was einen vergleichsweise hohen Wert darstellt.

Festgestellte Verstöße begründeten sich unter anderem auf technischen Mängeln, unzureichender Ladungssicherung, unerlaubter Güterbeförderung oder Verstößen gegen das Genehmigungsrecht. Ein Fahrer stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Insgesamt 6 Fernfahrern musste die Weiterfahrt aufgrund benannter Verstöße untersagt werden.

Unterstützt wurde die Verkehrspolizei durch Beamte des Polizeireviers Durlach und Verkehrskräfte des Polizeipräsidiums Mannheim. Ebenso waren die Bundespolizei sowie das Hauptzollamt, unter Zuhilfenahme eines Rauschgifthundes, im Einsatz.

Beleidigung bringt Haftbefehl zum Vorschein

Karlsruhe (ots) – Donnerstag 30.11.2023 hat ein 59-Jähriger am Hauptbahnhof einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG beleidigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Gegen 10:15 Uhr beleidigte der deutsche Staatsangehörige den 29-Jährigen am ServicePoint im Hauptbahnhof rassistisch. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige sowohl wegen Hausfriedensbruchs als auch wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gleich zweimal zum Zwecke der Festnahme von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde.

Der 59-Jährige konnte durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 360 Euro eine Haftstrafe abwenden. Der Tatverdächtige blickt nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Nach Unfall mit Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeuges werden Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr sowie einem Pkw am Freitagmorgen am Adenauerringes erlitt eine Person leichte Verletzungen. Hierzu sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein Feuerwehrfahrzeug befuhr im Rahmen einer Einsatzfahrt gegen 09.05 Uhr die Willy-Brandt-Allee in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung des Adenauerrings fuhr der Feuerwehrangehörige offenbar bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 37-jährigen Mannes. Der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, die nicht vor Ort ärztlichversorgt werden mussten.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721-944840 in Verbindung zu setzen.

Mehrere verletzte Autofahrer nach Frontalunfall

Stutensee (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw am Freitag 01.12.2023 auf der L 560 bei Friedrichstal wurden 2 Fahrer schwer und eine Person leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der 45-jährige Fahrer eines Ford Mondeo gegen 14:15 Uhr aus Richtung Bruchsal kommend auf der L 560.

Kurz nach dem Abzweig der Kreisstraße 3579 nach Friedrichstal und Staffort, geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte zunächst einen entgegenkommenden Seat, der daraufhin in die Leitplanken geschleudert wurde. Im weiteren Unfallverlauf kollidierte der Ford frontal mit einem ebenfalls entgegen kommenden Pkw Mercedes.

Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall wohl lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer wurde schwer und der Fahrer des Seat leicht verletzt. Beide wurden ebenfalls mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Alle drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 560 ist für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwischen dem Abzweig K 3579 und der L 559 bei Blankenloch in beide Richtungen gesperrt.

Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den FC Hansa Rostock – Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Am kommenden Sonntag findet um 13:30 Uhr die Begegnung zum 15. Spieltag zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Hansa Rostock statt. Parallel zur Stadionöffnung um 12:00 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum BBBank Wildpark ist es möglich, dass die Sperrung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt.

Im Zusammenhang mit der Verkehrssperrung richtet die Polizei Gittersperren im Bereich Adenauerring / Stutenseer Allee (früher „Nackter Mann“) ein, um die Fantrennung zu gewährleisten. Infolge der Sperrung ist mit erheblichem Rückstau und Verzögerungen zu rechnen. Aufgrund der besonderen Verkehrssituation werden von Seiten der Polizei folgende Empfehlungen und Hinweise zu den verschiedenen Anreisewegen für die Heim- und Gästefans ins Stadion gegeben.

Fans der Gastmannschaft:

Für die Anfahrt über die Bundesautobahn (BAB) 5 empfehlen wir Ihnen dringend, die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die Bundesstraße (B) 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B 36 nach Karlsruhe zu fahren. Der Wegweisung zum Stadion folgend verlassen Sie die B 36 an der Ausfahrt Karlsruhe-Zentrum und gelangen weiter über Linkenheimer Landstraße, Willy-Brandt-Allee und Adenauerring zum BBBank Wildpark. Nur auf dieser Strecke gelangen Sie zu den für Sie reservierten Parkplätzen. Für Pkw und „9-Sitzer“ ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Birkenparkplatz reserviert. Bei Bedarf stehen weitere Plätze auf der umzäunten, künftigen Gästeparkfläche zur Verfügung. Für jedes Fahrzeug sind Parkgebühren in Höhe von zehn Euro zu

entrichten.

Auf dem Adenauerring erfolgt kurz vor dem Stadion eine „Vorkontrolle“. Um Wartezeiten zu reduzieren, halten Sie bitte ihre Eintrittskarte(n) fürs Stadion bereit. Reisebusse werden auf dem Adenauerring in Empfang genommen und zu den zur Verfügung stehenden Parkflächen im Stadionumfeld gewiesen. Auf Höhe des Stadiongeländes erfolgt eine Sperrung des Adenauerrings

für den Kraftfahrzeugverkehr. Darüber hinaus werden zur Fantrennung polizeiliche Gittersperren eingerichtet. Beachten Sie deshalb, dass eine Zufahrt bzw. auch ein Erreichen des Gästebereichs zu Fuß aus anderen Richtungen allenfalls auf Umwegen mit erheblichen Zeiteinbußen möglich ist!

Im BBBank Wildpark befindet sich der Gästebereich auf der Nord- und Osttribüne

(Blöcke „N4“ und „NO“). Wie auch bei der letzten Begegnung befindet sich der

Gästeeingang aufgrund noch anstehender Außenarbeiten weiterhin unmittelbar

gegenüber der Gästeparkfläche auf dem Birkenparkplatz.

Die Bundespolizei wird ihren Teil dazu beitragen, dass Ihre An- und Abreise mit der Bahn schnell und problemlos verläuft. Bei Ihrer Ankunft am Hauptbahnhof Karlsruhe weisen Ihnen die Einsatzkräfte gerne den Weg zu den am Hauptausgang (Bahnhofplatz) bereitgestellten Shuttlebussen, mit welchen Sie ohne Probleme den BBBank Wildpark erreichen. Diese Shuttlebusse bringen Sie nach Spielende auch

wieder an den Hauptbahnhof zurück. Dieser Shuttleservice wird ebenfalls für ÖPNV-Anreisende aus der Region empfohlen. Von einer individuellen Anfahrt über die Haltestelle Durlacher Tor raten wir aus Gründen der Fantrennung ausdrücklich ab.

Fans der Heimmannschaft:

Die Anfahrt mit Kraftfahrzeugen zum BBBank Wildpark aus Richtung Willy-Brandt-Allee ist ausschließlich für Gästezuschauer und Besucher bestimmter Hospitality-Bereiche (siehe Anfahrtsbeschreibung auf der Eintrittskarte) vorgesehen. Kurz vor dem Stadion findet eine „Vorkontrolle“ des Kraftfahrzeugverkehrs statt, Fahrzeuge ohne entsprechende Parkberechtigung werden dort konsequent abgewiesen. Eine Durchfahrt für den Kraftfahrzeugverkehr zum Heimbereich des Birkenparkplatzes ist nicht möglich. Daher bitten wir alle mit Kraftfahrzeugen anreisenden Fans des Karlsruher SC, ohne entsprechende

Parkberechtigung, den BBBank Wildpark nicht aus dieser Richtung anzufahren.

Besucher der Ost- und Südtribüne werden gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen. Ab dem Durlacher Tor stehen im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion zur

Verfügung. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen werden im Rahmen der Inklusionsveranstaltung ab etwa 30 Minuten nach Spielende

vorzugsweise für Menschen mit körperlichen Einschränkungen

einige Shuttlebusse zwischen BBBank Wildpark und Durlacher Tor verkehren.

Besuchern der Nordtribüne (Blöcke NW, N1 bis N3) empfehlen wir die Anfahrt in die Karlsruher Innenstadt ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln und von dort den anschließenden Fußweg über den Schlossgarten zum Stadionzugang „Germania“. Diese Strecke kann alternativ auch von Besucherinnen und Besuchern der Westtribüne genutzt werden.

Umleitungsstrecke für Fußgänger und Fahrradfahrer Für Fußgänger und Fahrradfahrer, welche die Hinweise zur Anfahrt nicht berücksichtigen, wird eine Umleitungsstrecke ab Adenauerring / Friedrichstaler Allee zur Theodor-Heuss-Allee, analog zum letzten Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 26.11.2023, eingerichtet. Diese aus Gründen der Fantrennung eingerichtete Umleitung gilt für den Rückweg gleichermaßen.

Allgemeine Hinweise

Die Polizei wird am Spieltag zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung mit ausreichenden Kräften im Einsatz sein. Hierdurch wird gemeinsam mit den Ordnern des Karlsruher SC für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher innerhalb und außerhalb des Stadions gesorgt. Am Spieltag wird die Polizei zudem eine Flugdrohne einsetzen, um das Geschehen aus der Luft im Auge zu behalten.

Bei allem Verständnis für die Leidenschaft und Emotionen aller Fußballbegeisterten wird die Polizei konsequent gegen Personen vorgehen, die strafrechtlich relevantes, insbesondere aggressives oder gar gewalttätiges Verhalten an den Tag legen, und die erforderlichen Maßnahmen einleiten.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass Raub oder Diebstahl von Fanutensilien keine Kavaliersdelikte sind und potentielle Täter entsprechende, strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten haben.

Abschließend wird auf die geltende Stadionordnung hingewiesen, wonach das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder anderweitig berauschte Personen nicht gestattet ist.

Kreis Karlsruhe

Rettungsgasse überwacht – große Anzahl Verstöße verzeichnet

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall im frühen Freitagmorgen auf der A 5 bei Bruchsal überwachten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe die Einhaltung einer Rettungsgasse. Mit einem entsprechenden Videofahrzeug dokumentierten die Beamten gegen 12.00 Uhr auf einer Staulänge von 8 Kilometern insgesamt 61 Verstöße.

Hierbei handelte es sich um sechs Pkw sowie 55 Lkw. Drei Lkw behinderten gar die Einsatzfahrzeuge. Auf alle Personen kommt ein Bußgeld, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot zu.

Mehrere leicht verletzte Schüler nach Vorfall mit Pfefferspray

Philippsburg (ots) – Offenbar ohne sich der möglichen Folgen bewusst zu sein, versprühte am Freitagvormittag ein 14-Jähriger in einer Realschule in Philippsburg Pfefferspray. Mehrere Schüler mussten daraufhin ärztlich behandelt werden. Soweit bislang bekannt gab ein Jugendlicher gegen 11 Uhr in einer Turnhalle wohl ungezielt mehrere Sprühstöße ab, wodurch 18 Schüler Augen- und Hautreizungen erlitten.

Die Verletzten wurden durch ein Großaufgebot von Rettungskräften und Lehrkräfte an der Schule versorgt und weiter betreut. Mehrere Kinder und Jugendliche kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Das mutmaßliche Tatmittel konnte aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden. Die Polizei Philippsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unfall mit Lastkraftwagen – Mehrere Verletzte und Vollsperrung auf der Bundesautobahn 8

Karlsruhe (ots) – Vier leicht verletzte Personen sowie ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Summe sind die vorläufige Bilanz zweier Verkehrsunfälle am frühen Freitagmorgen auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer eines Lastkraftwagens gegen 04.20 Uhr vom Rasthof Bruchsal West auf die BAB 5 in Richtung Süden auffahren. Ein bereits auf der Autobahn fahrender Lkw fuhr hierbei auf. Beide Lkw blieben im Bereich des Verzögerungsstreifens bzw. Standstreifen stehen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe sicherte die Unfallstelle mit dem Polizeiauto ab. Offenbar durch Unachtsamkeit bemerkte ein nachfolgender Lkw-Fahrer die abgesicherte Unfallstelle zu spät und touchierte zunächst den Streifenwagen sowie im Anschluss den unfallbedingt auf demStandstreifen stehenden Lkw.

Die beiden Beamten der Verkehrspolizei konnten sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen, erlitten jedoch durch den Sturz leichte Verletzungen. Zwei Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Infolge der Kollision gerieten Ladungen der Lkw sowie Fahrzeugteile auf die Fahrbahn. Die Bergung der Lkw sowie die notwendige Umladung dauern derzeit noch an. Die BAB 5 bleibt in Richtung Süden wohl bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Es bildete sich ein Stau bis zum Autobahnkreuz Walldorf.