Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023, kam es gegen 14:30 Uhr im Bereich des Strandbades, zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 74-jährigen Fußgänger und einem männlichen Radfahrer. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der Radfahrer dem Fußgänger mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper, sodass dieser zu Boden stürzte und sich eine blutenden Wunde am Hinterkopf zuzog.

Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Aufgrund der Verletzungen musste der Geschädigte zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht werden.

Der unbekannte Radfahrer wurde als männlich, ca. 40 Jahre alt, von kräftiger Statur beschrieben. Er trug Sportkleidung und eine blaue Jacke mit gelben Streifen.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.