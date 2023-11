Neustadt: Fahrzeugbrand auf B 38

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund eines Fahrzeugbrandes kam es am 30.11.2023 um 17:20 Uhr auf der Bundesstraße 38, Zubringer zur Autobahn 65, zu einer Verkehrsbehinderung.

Ein Golf-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stadtmitte und musste wegen eines Rückstaus vom „Mußbacher Kreisel“ anhalten. Dabei bemerkte er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Zum Glück befand er sich direkt neben einer Ausweichstelle und konnte sein Fahrzeug dort abstellen. Der Brand breitet sich sehr schnell aus und hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in den Innenraum übergegriffen. Unter Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr hatten die Einsatzkräfte den Brand nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Parallel zur Brandbekämpfung sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchtete die Einsatzstelle aus. Die intensiven Nachlöscharbeiten und Überprüfung der Löschmaßnahmen mit einer Wärmebildkamera zogen sich noch einige Zeit hin.

Während der Brandbekämpfung war die Bundesstraße zwischen der Abfahrt zur Landstraße 532 und dem „Mußbacher Kreisel“ komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Autobahn halbseitig vorbeigeleitet werden. Der Verkehr von der Autobahn leitet die Polizei auf die Landstraße 532 ab. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes blieb die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs an der Einsatzstelle. Aufgrund der Wetterlage ließ der Einsatzleiter den Landesbetrieb Mobilität verständigen wegen eventueller Abstreuung der Fahrbahn und Begutachtung des Brandschadens an der Teerdecke. An dem VW Golf entstand Totalschaden. Zur Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz standen 19 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei und dem Abschleppdienst.