Germersheim: Luftwaffenausbildungsbataillon sammelt für den guten Zweck

Germersheim – Vom 31. Oktober bis 25. November 2023 fand die landesweite Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt.

Interessierte und spendenfreudige Passanten

Wie auch in den Jahren zuvor, war es dem Luftwaffenausbildungsbataillon ein besonderes Anliegen, den Volksbund nach besten Kräften zu unterstützen.

Nach mehrjährigen, Pandemie bedingten Einschränkungen der Haus- und Straßensammlung waren die Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons dieses Mal wieder motiviert auf Sammeltour. Sowohl in Germersheim als auch in Westheim, der Patengemeinde der 2. Kompanie, spürten die Soldatinnen und Soldaten einen starken Rückhalt in der Bevölkerung und berichteten von spendenfreudigen Passanten. Die zahlreichen freundliche und interessierte Gespräche entschädigten die Sammelnden dabei für die abendlichen Touren bei nasskaltem Herbstwetter.

Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, machte sich darüber hinaus persönlich auf den Weg, um in Germersheim und Umgebung die ein oder andere zusätzliche Spende für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge entgegenzunehmen.

Großzügige Spenden von Landrat und Bürgermeister

Zum Auftakt der Sammlung steuerten der Kreis und die Stadt Germersheim, vertreten durch Landrat Dr. Fritz Brechtel sowie Bürgermeister Marcus Schaile, gemeinsam einen großzügigen Beitrag für die Spendenkasse bei.

Neben der Patengemeinde Westheim, vertreten durch Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau, ließ es sich auch die Apotheke Walch nicht nehmen, den Volksbund mit einer Einzelspende zu unterstützen.

Das Sammelergebnis war erfreulich: knapp 3.600 Euro konnten die Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons im Rahmen der Haus- und Straßensammlung sowie mittels der Initiative des Kommandeurs sammeln. Diese Aktion ist inzwischen zu einer langjährigen Tradition geworden, auf die die Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons zu Recht stolz sind.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. In seiner Obhut befinden sich heute 823 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,5 Millionen Kriegstoten.

Heute hat der Volksbund über 330.000 aktive Förderer sowie über eine Million Gelegenheitsspender und Interessierte. Mit ihren Beiträgen und Spenden, mit Einnahmen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie den Erträgen aus der jährlichen Haus- und Straßensammlung finanziert der Volksbund zu etwa 70 Prozent seine Arbeit.