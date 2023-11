Gemeinsame Streife von Polizei und Verbandsgemeinde

Bellheim (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 von 14-15 Uhr wurde durch Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Germersheim und dem kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Bellheim eine gemeinsame Fußstreife durchgeführt. Bei Personen- und Verkehrskontrollen im Spiegelbachpark, am Netto Markt und diversen Spielplätzen wurde eine Person kontrolliert, die per Haftbefehl gesucht wurde.

Um die Haftstrafe noch abzuwenden, hätte der 43-Jährige ersatzweise 1.920 Euro zahlen können. Da ihm dies aber nicht möglich war, wurde er in die nächste JVA gebracht.

Unfall auf der A65

Kandel (ots) – Ein leicht Verletzter und ca. 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A 65 bei Kandel in Fahrtrichtung Karlsruhe am Mittwoch 29.11.2023 gegen 07.30 Uhr.

Nach einer behobenen Panne wollte ein LKW von einer Nothaltebucht losfahren und übersah dabei einen herannahenden PKW auf der rechten Spur. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der PKW Fahrer leicht verletzt. Zur Vorsorge wurde er durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus untersucht. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Unabhängig davon wurden nachmittags routinemäßig die Nothaltebuchten von der Polizei kontrolliert. Dabei konnten vier LKW festgestellt werden, die lediglich in den Buchten parkten, ohne jedoch eine Panne zu haben. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und weitergeschickt.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am 29.11.2023 führten Germersheimer Polizisten eine Schulwegkontrolle in Sondernheim durch. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen gegen das dortige Durchfahrtsverbot. Es wurden viele Bürgergespräche geführt.