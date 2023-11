Baugeräte von DB-Baustelle gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Unbekannte Täter haben von einer Baustelle der

Deutschen Bahn AG im Bereich der Contardtstrasse in Frankfurt-Rödelheim

Bauwerkzeige im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der Bahn hatten

den Diebstahl am Mittwoch festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Erste

Ermittlungen ergaben, dass die Täter einen hochwertigen Bohrer mit Zubehör im

Zeitraum 22. bis zum 29. November entwenden haben. Zu den laufenden Ermittlungen

wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach

Zeugen. Personen die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, die in

Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Frankfurt-Fechenheim: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Der 45-jährige Fahrer eines Audi war mit seinem Fahrzeug

am Donnerstag, den 30. November 2023, gegen 01.25 Uhr unterwegs auf der

Carl-Benz-Straße, wo er durch eine Funkstreife der Polizei kontrolliert werden

sollte. Nachdem er das Stoppzeichen bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug

stark und versuchte, zu entkommen. Dabei beschädigte er mit seinem Fahrzeug ein

Verkehrsschild und eine Grundstücksbefriedung. Erst danach stellte er sein Auto

ab und versuchte, sich zu Fuß der drohenden Festnahme zu entziehen, was ihm

jedoch misslang. Der 45-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Wie sich

herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss und sein Fahrzeug war nicht

Haftpflichtversichert.

Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 29. November 2023, gegen 17.35 Uhr,

befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Polo die Holbeinstraße in

Richtung der Mörfelder Landstraße. Vor ihm befuhren noch 50-jährige und eine

15-jährige Frau mit ihren Rädern die Holbeinstraße in gleicher Richtung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verlor der 26-Jährige durch eine

plötzlich auftretende gesundheitliche Beeinträchtigung die Kontrolle über sein

Fahrzeug und stieß mit der Front seines Polo gegen das Rad der 15-Jährigen. Die

15-Jährige geriet ins Schlingern, fiel zu Boden und verletzte sich dabei.

Anschließend überfuhr der Pkw die Rotlicht zeigende Ampel an der Holbeinstraße,

Ecke Passavantstraße, streifte einen dort geparkten Pkw und verkeilte sich

schließlich in einen ebenfalls dort geparkten weiteren Wagen.

Der dabei insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend

Euro.

Frankfurt-Nordend: Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 58-jährige Frankfurterin befand sich am Mittwoch,

den 29. November 2023, gegen 11.45 Uhr, zu Fuß unterwegs auf dem Vorplatz des

Günthersburgparks, in Höhe der Hartmann-Ibach-Straße.

Aus bislang noch unbekannten Gründen lief ein zunächst unbekannter Mann an ihr

vorbei, stellte sich vor sie und stieß der Geschädigten mit seinem Kopf gegen

die Nase. Danach entfernte er sich mit der Straßenbahn der Linie 12 in Richtung

Hugo-Junkers-Straße. Von der zwischenzeitlich durch die Geschädigte

verständigten Polizei konnte der Tatverdächtige, ein 45-jähriger Mann, an der

Haltestelle Eissporthalle festgenommen werden, als er versuchte, dort

auszusteigen.