Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Gegen Ampelmast geprallt –

Mit einer Kopfplatzwunde und einer Rückenprellung ging es für einen Mercedesfahrer nach einem Unfall auf der Frankfurter Straße ins Krankenhaus. Der Bad Nauheimer war gegen 17.30 Uhr mit seinem Benz aus Richtung Nieder-Mörlen in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Steinfurther Straße kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport in eine Klinik. Die C-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 20.000 Euro.

Friedberg: Diebe stehlen Toyota –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe in der Karlsbader Straße zu. Zwischen 23.30 Uhr und 06.00 Uhr überwanden die Diebe die Diebstahlsperre eines dort geparkten schwarzen Toyota RAV4 und fuhren mit dem rund 30.000 Euro teuren SUV davon. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Toyotas mit den Kennzeichen FB-UG 1910 machen können, sich unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Über Balkontür eingestiegen –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher im Moulins-Ring abgesehen. Am Mittwoch, zwischen 08.20 Uhr und 19.35 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon des Hauses, hebelten die Tür auf und stiegen ein. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden und ließen Schmuck mitgehen. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Rosbach v.d.H. – Rodheim: Bargeld und Schmuck erbeutet –

Über die zuvor aufgehebelte Terrassentür stiegen Einbrecher in Haus in der Straße „Am Weiher“ ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume – Ihnen fielen Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Mittwoch, zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Straße „Am Weiher“ beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizeistation in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Karben – Okarben: Einbrecher in Tiergeschäft –

Wertsachen aus einem auf Hundefutter spezialisierten Laden hatten es Diebe am Mittwochabend in der Straße „Am Häuserbach“ abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher gegen 20.20 Uhr ein Fenster aufhebelten und in den Laden einstiegen. Unter anderem ließen die Diebe Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Die Reparatur des Fensters wird rund 500 Euro kosten. Die Ermittler der Vilbeler Polizei suchen Zeugen: Wer hat die Täter am Mittwochabend an dem Geschäft beobachtet? Hinweise bitte unter Tel.: (06101) 54600 an die Polizeistation Bad Vilbel.

Karben-Rendel: Wohnungseinbruch –

Am Mittwochabend stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zum Schelmenrod“ ein. Nachdem sie die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, suchten sie im Inneren nach Wertsachen. Ob die Einbrecher Beute machten ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 an die Polizeistation in Bad Vilbel zu wenden.

Fahrstreifen der A5 in Richtung Frankfurt wieder frei

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Wetterau vom 30.11.2023, 08.46 Uhr

Rosbach v.d.Höhe – A 5: Nach einen Verkehrsunfall heute Morgen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz sind alle drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt wieder frei.

Die Bergungsarbeiten des Abschleppunternehmens sind abgeschlossen – lediglich die Standspur bleibt weiterhin gesperrt.

Lkw prallen auf A5 zusammen – Behinderungen im Berufsverkehr in Richtung Frankfurt

Rosbach v.d.Höhe – A 5: Ein Unfall heute Morgen, gegen 03.30 Uhr, sorgt aktuell für starke Behinderungen im Berufsverkehr der A5 in Richtung Frankfurt.

Der 66-Jährige Fahrer eines Lkw war aus bisher nicht bekannten Gründen zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei in einer Nothaltespur geparkte Lkw gekracht. Der im Main-Kinzig-Kreis lebende Unfallfahrer wurde aus seinem Führerhaus geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Insassen in den geparkten Lkw blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Einer der Laster war mit PET-Wasserflaschen beladen. Teile der Flaschen fielen auf Fahrstreifen der Autobahn und platzten auf.

Derzeit wird der Verkehr in Richtung Frankfurt über den mittleren und den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der anstehenden Bergungsarbeiten der Abschleppfirma muss der mittlere Fahrstreifen ebenfalls gesperrt werden, so dass dann in Richtung Frankfurt lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird.

Wie lange die Bergungsarbeiten und damit die Beeinträchtigungen andauern werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Angaben zur Schadenshöhe sind momentan ebenfalls nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig, ab dem Gambacher Kreuz über die A45 in Richtung Hanau, zu umfahren.