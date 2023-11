Dillenburg-Oberscheld: Tresor aufgebrochen –

In ein Unternehmen im Bereich Handstein/ Schelderwald brachen Unbekannte zwischen Dienstag (28.11.2023), 16:00 Uhr, und Mittwoch (29.11.2023), 06:30 Uhr, durch ein Fenster ein. Danach durchsuchten sie alle Räume, öffneten gewaltsam einen Tresor und entnahmen daraus das Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise sind bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Herborn-Burg: Spiegel abgefahren –

Ein Unbekannter touchierte am Montag (27.11.2023) zwischen 10:39 Uhr und 10:58 Uhr den Ford Transit Custom eines 63-jährigen Herborners und flüchtete. Diesen hatte der Herborner vor dem Gartengrundstück an der Steinseite 5 ordnungsgemäß geparkt. Als er kurze Zeit später zu seinem Transit zurückkehrte, stellte er den Schaden an dem linken Außenspiegel fest. Der Schaden liegt bei ca. 300 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu setzen. (D.H.)

Dillenburg: Parkplatzrempler / Polizei sucht Twingo Fahrerin –

Am Montag (27.11.2023), um 10:45 Uhr, touchierte offenbar eine Frau mit ihrem roten Renault Twingo beim Ein- oder Ausparken, auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Hindenburgstraße, den rechts neben ihr geparkten 2er BMW eines 19-jährigen Haigerers. Der Mann aus Haiger sah, nach eigenen Angaben, wie die Frau mit ihrem Twingo neben seinem BMW ausparkte. Er bemerkte auch, dass der Abstand der Fahrzeuge sehr dicht war. Einen Zusammenstoß bemerkte er jedoch nicht. Als der BMW Fahrer zu Hause ankam, stellte er jedoch den Schaden an seiner linken Fahrzeugseite fest. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei an dem BMW die Beschädigung und roten Fremdlack fest. Der Haigerer beschreibt die Twingo Fahrerin wie folgt: Sie ist ca. 60 Jahre alt, hat eine normale Statur, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und trägt graue, glatte, schulterlange Haare. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Haiger-Allendorf: Gegen Kia gefahren und abgehauen –

In der Pfingstweide streifte ein Unbekannter in dem Zeitraum von Sonntag (19.11.2023), 17:00 Uhr und Montag (20.11.2023), 11:00 Uhr, mit seinem Fahrzeug den geparkten Kia Sportage eines 59-jährigen Burbachers und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Kia entstand ein Schaden von ca. 4.500 Euro an dem vorderen linken Kotflügel und im linken Bereich der vorderen Stoßstange. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Herborn-Burg: Einbrecher hebeln Tür auf –

Die Zugangstür einer Halle in der Junostraße brachen Unbekannte zwischen Dienstag (28.11.2023), 15:00 Uhr, und Mittwoch (29.11.2023), 07:00 Uhr, auf. In der Halle durchwühlten sie einen Büroraum und fanden dort Schlüssel von Fahrzeugen, die vor der Halle standen. Im Anschluss öffneten und durchsuchten sie diese. Nach dem aktuellen Stand stahlen die Täter ein Baustellenradio und einen Satz Reifen. Der Schaden liegt bei ca. 2000 Euro. Die Kriminalpolizei in Dillenburg erbittet Hinweise unter 02771/907-0. (D.H.)