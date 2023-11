27-Jähriger nach Überfällen in Untersuchungshaft – Ermittlungsbehörden gehen von weiteren Taten aus

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Nach einem Überfall dieses Jahr in Mittelhessen führten umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu einem 27-jährigen dringend Tatverdächtigen. Polizeikräfte nahmen den rumänischen Staatsbürger Mitte November fest. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der Festgenommene für weitere Taten in Bayern und Baden-Württemberg sowie im deutschsprachigen Ausland verantwortlich ist.

Täter und Opfer kamen über die Online-Dating-Plattform „HUNQZ“ bzw. „Romeo“ für Homosexuelle in Kontakt. Die verabredeten Treffen in den Wohnungen der Opfer nutzte der 27-Jährige, um diese auszurauben.

Aufwendige Auswertungen von Mobilfunkdaten führten die Ermittler letztlich zu dem in Rumänien lebenden 27-Jährigen. DNA-Spuren von dem mittelhessischen Tatort und einem Tatort in Tübingen sowie einem Überfall in der Schweiz werden dem dringend Tatverdächtigen zugeordnet. Bei seiner Festnahme in Frankfurt am Main stellten die Ermittler zudem Beute aus einem Überfall im Raum Würzburg sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der gegen diesen Untersuchungshaft anordnete.

Inwieweit der 27-Jährige für weitere Taten in der Bundesrepublik sowie im deutschsprachigen Ausland verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft und Polizei schließen nicht aus, dass weitere Opfer von Überfällen, nach Treffen über die Online-Dating-Plattformen „HUNQZ“ bzw. „Romeo“ für Homosexuelle, diese bisher nicht bei der Polizei angezeigt haben. Die Ermittlungsbehörden bitten mögliche Opfer, sich dringend an die für ihren Wohnort zuständige Polizei zu wenden.

Präventionsveranstaltung in Langgöns: Wohnungseinbruchschutz – Handeln, bevor etwas passiert!

Die Gemeinde Langgöns und Ihre Schutzfrau vor Ort laden ein:

Die dunkle Jahreszeit eröffnen günstige Tatgelegenheiten für die Begehung von Wohnungseinbrüchen. Um Sie dabei zu unterstützen Ihr Haus oder Ihre Wohnung gegen Einbrüche zu sichern, bietet Frau Zanke (Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen) am Mittwoch, den 07.12.2023 um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1, 35428 Langgöns eine Präventionsveranstaltung an.

Machen Sie Einbrecherinnen und Einbrechern das Leben schwer! Lassen Sie sich kostenlos und umfassend informieren. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

Eine Anmeldung ist per E-Mail oder telefonisch erforderlich: E-Mail: Lisa.Romfeld@polizei.hessen.de Telefon: 0641/7006-3525 (Montag bis Freitag, in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr)