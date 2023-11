Schlägerei auf Gehweg

Tatzeit: Mittwoch, 29.11.2023, 15:13 Uhr

Auseinandersetzung zweier Personen endet in Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich des öffentlichen Gehwegs auf Höhe eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Borken.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es nach einer anfänglich verbalen Streitigkeit zwischen den 34- und 41-Jährigen, aus Borken stammenden Tatbeteiligten, zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll der 34-Jährige den 41-Jährigen zuerst attackiert haben, woraufhin sich der 41-Jährige körperlich gewehrt haben soll. Beide Tatbeteiligten waren im Vorfeld einander bekannt.

Beide Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen beide Beteiligten wurde eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung gefertigt.

Die Polizeistation Homberg ermittelt nun im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.