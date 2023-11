Pkw gestohlen,

Limburg, Hubertusstraße, Sonntag, 26.11.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 17.11.2023, 12:00 Uhr

(wie) Anfangs dieser Woche ist in Limburg ein Auto gestohlen worden. Eine 68-Jährige hatte ihren grauen Kia Rio am Sonntagabend in der Hubertusstraße abgestellt. Als sie am Montagmittag zu dem Abstelltort zurückkehrte, war der Pkw verschwunden. Ermittlung der Polizei beim Ordnungsamt und den Abschleppdiensten führten nicht zum Wiederauffinden des Kia, weshalb nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahls ermittelt wird. An dem Pkw im Wert von circa 8.000 EUR war das amtliche Kennzeichen LM-EF 42 angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbrecher leeren Spielautomaten,

Limburg, Bundesautobahn 3, Rastanlage Limburg-Ost, Mittwoch, 29.11.2023, 05:10 Uhr bis 06:00 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen sind Unbekannte in einen Automatenraum der Rastanlage Limburg-Ost an der A 3 eingedrungen und haben Spielautomaten aufgebrochen. Die Diebe verschafften sich Zugang zu dem verschlossenen Automatenraum im Gebäude der Rastanlage. Darin öffneten sie zwei Spielautomaten gewaltsam und entwendeten Bargeld daraus. Anschließend verschwanden die Einbrecher durch ein Fenster. Der Wert der Beute konnte noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Kabeldiebe auf Elzer Baustelle,

Elz, Bahnhofstraße Dienstag, 28.11.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Kabeldiebe erneut einen hohen Schaden auf einer Baustelle in Elz verursacht. Die Unbekannten näherten sich im Schutze der Dunkelheit der zentral in der Bahnhofstraße in Elz gelegenen Baustelle. Dort brachen sie einen Bauverteilerschaltkasten auf und trennten circa 100 Meter Kupferkabel ab. Das Kabel wurde letztlich doch auf dem Baustellengelände zurückgelassen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Diebe gestört wurden. Jedoch entwendeten sie aus dem Rohbau mehrere Baustellenbeleuchtungen. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 4.000 EUR.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Baumaschinen aus Garage gestohlen,

Hünfelden-Kirberg, Lindenstraße, Montag, 27.11.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 29.11.2023, 07:15 Uhr

(wie) Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen sind aus einer Garage in Kirberg Baumaschinen gestohlen worden. Unbekannte haben sich in der Lindenstraße gewaltsam Zugang zu einer Garage an einem in Sanierung befindlichen Haus verschafft. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe mehrere Baumaschinen wie einen Bohrhammer und eine Kettensäge sowie diverses Werkzeug im Wert von circa 5.000 EUR. Mit der Beute verschwanden die Eindringlinge danach unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Automaten auf Wohnmobilstellplatz aufgebrochen, Weilmünster, Am Froschgraben, Mittwoch, 29.11.2023, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 30.11.2023, 03:45 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Automaten auf einem Wohnmobilstellplatz in Weilmünster aufgebrochen. Die Diebe begaben sich in einem unbeobachteten Moment auf das Stellplatzgelände an der Straße „Am Froschgraben“. Dort öffneten sie mit Gewalt zwei Automaten für die Stromversorgung und entwendeten Münzgeld daraus. Anschließend flohen die Unbekannten mit ihrer Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Geldbörse aus Auto gestohlen,

Löhnberg, Güldenstadt, Dienstag, 28.11.2023, bis 19:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist einer Frau in Löhnberg die Geldbörse aus dem Auto gestohlen worden. Die 32-Jährige hatte nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße „Güldenstadt“ das Portemonnaie in ihr Auto gelegt und dann die Einkäufe in den Kofferraum geladen. Währenddessen öffnete ein Unbekannter unbemerkt die Tür des Fahrzeuges und entwendete die Geldbörse vom Sitz. Da Diebe mit dieser Art des Diebstahls immer wieder erfolgreich sind, rät die Polizei: Behalten sie Ihrer Wertgegenstände bei sich. Langfinger nutzen jede Chance, die sich bietet, um Beute zu machen. Verschließen Sie ihre Fahrzeuge und lassen Sie nichts von Wert darin liegen! Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht dem professionellen Dieb aus. Geben Sie den Dieben keine Chance! Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Frau geschlagen und Zeugen bedroht,

Weilburg, Mauerstraße, Mittwoch, 29.11.2023, 22:50 Uhr

(da) Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend in Weilburg zunächst eine Frau geschlagen und anschließend Zeugen bedroht. Kurz vor 23:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Mauerstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern und einem unangemeldeten Besucher. In diesem Zusammenhang soll der Besucher, ein 28-jähriger Mann aus Weilburg, auf eine in der Wohnung befindliche Frau eingeschlagen haben. Als diese auf die Straße flüchtete, nahmen sich zwei Passanten ihrer an. Während diese sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigten, sei der Angreifer auf die Straße gekommen und habe die Passanten bedroht und beleidigt, bevor er schließlich die Flucht ergriff. Zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße kam es jedoch nicht. Die Polizei sucht nun weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Bei Kontrolle Haftbefehl vollstreckt, Limburg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 29.11.2023, 22:00 Uhr

(wie) An der Autobahn bei Limburg wurde bei einer Kontrolle ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen. Gegen 22:00 Uhr rief der Zoll die Polizei zur Unterstützung, da sie einen Mann an der Anschlussstelle Limburg-Süd bei einer Kontrolle angehalten hatten, der per Haftbefehl gesucht wurde. Weil der in Deutschland wohnsitzlose Albaner die ausstehende Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er von der Polizei festgenommen und zur nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht.