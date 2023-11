Bergstrasse

Heppenheim: Fußgänger von Auto erfasst/83-Jähriger erliegt Verletzungen

Heppenheim (ots) – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen

(30.11.), gegen 9.20 Uhr, in der Darmstädter Straße. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand überquerte ein 83 Jahre alter Mann den dortigen Zebrastreifen

und wurde hierbei vom Fahrzeug eines 49 Jahre alten Autofahrers erfasst. Trotz

sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 83-Jährige anschließend im

Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein

Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Die Darmstädter

Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Karlsbader Straße und

Jakob-Meier-Straße gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Bürstadt: Vorbildliches Verhalten / Geldabholerin nach versuchtem Schockanruf festgenommen / Vorsicht vor allbekannter Masche

Bürstadt (ots) – Polizeikräfte haben am Mittwoch (29.11.) dank des vorbildlichen

Handelns der angerufenen Seniorin eine 13 Jahre alte Geldabholerin nach einem

versuchten Schockanruf festgenommen. Gegen 17.45 Uhr riefen die Kriminellen die

69 Jahre alte Frau aus dem Stadtteil Bobstadt an und tischten ihr die Geschichte

auf, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und sie

zur Abwendung der Haft nun eine Kaution aufbringen müsse. Die Dame durchschaute

die Masche jedoch schnell, ihr Mann verständigte zeitgleich über Notruf die

Polizei. Anschließend fuhr die 69-Jährige zu einer Bank, um dort, wie von den

Betrügern gefordert, ihr Schließfach auszuräumen. Als die Tatverdächtige

außerhalb des Finanzinstituts die vermeintliche Beute in Empfang nehmen wollte,

klickten bei der 13-Jährigen die Handschellen. Für kriminalpolizeiliche

Maßnahmen kam das Mädchen aus Mannheim zunächst auf die Wache, wo Anzeige

erstattet wurde. Im Anschluss wurde sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen hat das Zentralkommissariat 40 übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger.

Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu

erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren

Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht

verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und

rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer

die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder

Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Viernheim: „Dunkle Jahreszeit“ – Schutzfrau vor Ort und Freiwilliger Polizeidienst sensibilisieren zum Thema Einbruchsschutz

Viernheim (ots) – Mit dem Blick von Einbrechern gingen die Viernheimer

Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Diana Gürel, unterstützt vom

Freiwilligen Polizeidienst, am Mittwoch (29.11.) durch Wohngebiete im Bereich

Rathausstraße, Mönchhofstraße, Annastraße und weiteren dortigen Querstraßen.

Schon am Nachmittag setzt zur „Dunklen Jahreszeit“ die Dämmerung ein.

Wohnungseinbrecher machen sich diesen Umstand zu Nutze und beobachten das Objekt

ihrer Begierde zuvor genau: Sind Rollläden tagsüber heruntergelassen, ist das

Haus dunkel? Gibt es gekippte Fenster zum Einsteigen? Steht das Hoftor offen

oder weist ein voller Briefkasten auf Abwesenheit der Bewohner hin?

Rund 180 Bewohner solcher Häuser werden nun einen Flyer der Polizei im

Briefkasten finden. Mit der Aktion sollen Bürger auf vermehrte Risiken in der

dunklen Jahreszeit hingewiesen und für das Thema Einbruchsschutz sensibilisiert

werden. Mit zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sie persönlich

antrafen, führten die Ordnungshüter zudem Gespräche, um zum Thema

Einbruchsschutz zu sensibilisieren. Denn es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen

ungebetene Gäste zu schützen.

Mehr zum Thema gibt es unter www.k-einbruch.de und bei der Polizeilichen

Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter

beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de.

Darmstadt

Darmstadt: Auf Handyladen abgesehen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf einen Handyladen in der Adelungstraße hatten es bislang

Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (30.11.) abgesehen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten die drei Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen

3.30 Uhr ins Innere des Ladens. Noch bevor sie diverse Handys entwenden konnten,

bemerkte ein Zeuge das Treiben der Kriminellen, woraufhin sie ohne Beute

flüchteten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wird

gebeten, die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu kontaktieren.

Darmstadt-Kranichstein: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Ein Einfamilienhaus im Luise-Büchner-Weg geriet

am Mittwochabend (29.11.) in das Visier Krimineller. Gegen 17.30 Uhr machten

sich die Unbekannten an einer Terrassentür zu schaffen. Diese hielt dem

Einbruchsversuch glücklicherweise stand. Dennoch entwendeten sie nach

derzeitigem Kenntnisstand eine Außenkamera der Marke „Bosch“ und suchten das

Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die

Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo Darmstadt (K21/22) nehmen Zeugenhinweise

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Wixhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Unbekannter bei Einbruch gestört

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Das kriminelle Vorhaben eines bislang Unbekannten am

Mittwochabend (29.11.) scheiterte, als er von einer Nachbarin beim Durchwühlen

einer Wohnung gestört wurde.

Gegen 17.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle unter Anwendung von Gewalt

Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Brucknerstraße. Im Anschluss durchwühlte

er Räume und Schränke auf der Suche nach Beute. Hierbei wurde er von einer

Nachbarin gestört und suchte umgehend das Weite. Nach derzeitigem Kenntnisstand

flüchtete er ohne Beute.

Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruch und zum unbekannten Mann geben kann,

wird gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend (25.11.2023), gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem

Verkehrsunfall in der Fritz-Bauer-Straße (ehemals Hindenburgstraße) in

Darmstadt, bei dem der Fahrer eines weißen Golf 8 einen grauen Ford Focus

rammte.

Flüchtig ist der unbekannte Fahrer des weißen Golfs, welcher zum Tatzeitpunkt

die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Donnersbergring befuhr. Der weiße Golf trug

einen höheren Schaden an der linken Fahrerseite davon. Der Schaden am

beschädigten grauen Ford, welcher an der vorderen rechten Seite beschädigt

wurde, wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2.Polizeirevier in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Roßdorf: Kriminelles Trio erbeutet über 90 E-Shishas / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Auf diverse E-Shishas hatte es ein kriminelles Trio am

Mittwochabend (29.11.) abgesehen. Gegen 18.30 Uhr betraten die unbekannten

Männer eine Tankstelle in der Darmstädter Straße. Ersten Ermittlungen zufolge

sollen zwei von ihnen einen Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelt haben,

während der Dritte circa 90 verpackte E-Shishas aus einer Vitrine entnahm. Als

die Männer auf ihr Treiben angesprochen wurden, suchten sie mit ihrer Beute das

Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zwei der Unbekannten sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Der

Dritte wurde auf über 50 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einem gelben

Oberteil, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen. Darüber hatte er eine

schwarze Winterjacke mit einer roten Applikation am linken Ärmel an. Auf seinem

Kopf trug er eine graue Kappe mit Camouflage Muster.

Seine Komplizen trugen eine grüne Daunenjacke, einen schwarzen Pullover der

Marke Diesel und eine schwarze Wollmütze sowie eine graue Wollmütze und eine

schwarze Lederjacke. Einer von ihnen hatte einen grauen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.