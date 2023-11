Nach Hausfriedensbruch noch Ladendiebstahl begangen

Speyer (ots) – Am 29.11.2023 kurz nach halb vier, betrat ein Mann einen Supermarkt in der St.-German-Straße trotz eines gegen ihn bestehenden Hausverbots. Anschließend bediente er sich selbst, indem er eine Flasche Bier, eine Salami, zwei Dosen Thunfisch, zwei Eier und zwei Adventskränze an sich nahm und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen.

Bei der Kontrolle des 49-jährigen Mannes durch die Polizei wurde die gesamte Ware aufgefunden, sichergestellt und konnte Mitarbeitern des Marktes wieder ausgehändigt werden. Der Gesamtwert der entwendeten Ware beläuft sich auf ca. 74 Euro.

Aufgrund des Hausverbots wurde gegen den Mann neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl noch ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Zwei Ladendiebstähle in Supermarkt

Speyer (ots) – In einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße kam es am 29.11.2023 in kurzem Zeitabstand zu zwei Ladendiebstählen. Gegen 20:15 Uhr meldeten Mitarbeiter des Supermarktes mehrere flüchtige Ladendiebe. Diese hatten zuvor diverse Waren von der Auslage am Körper versteckt und das Geschäft anschließend verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Anhand der Personenbeschreibung wurden durch die Polizei im Nahbereich drei Personen kontrolliert, bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen eines 28-Jährigen wurden schließlich unbezahlte Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 40 Euro aufgefunden. Der 28- und ein 27-Jähriger gaben den Diebstahl zu, ein dritter Mann, ebenfalls 28 Jahre alt, befand sich lediglich in deren Begleitung.

Eine anschließende Durchsicht der Überwachungsaufzeichnungen bestätigte die Täterschaft des 28- und 27-jährigen Mannes.

Gegen halb 9 meldete sich erneut eine Mitarbeiterin des Supermarktes. Sie hatte einen Mann beobachtet, welcher zügig den Eingangsbereich des Marktes verlassen hatte und bei Erblicken der Mitarbeiterin in Richtung des Mitfahrer Parkplatzes Speyer-Nord an der L454 losgerannt war. Bei der Durchsicht der Überwachungsaufzeichnungen war zu sehen, dass der Mann eine große, schwarz-weiße Einkaufstasche abstellte und in diese diverse Lebensmittel einräumte.

Anschließend verließ er mit der Tasche den Markt, ohne die darin befindliche Ware zu bezahlen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 16-24 Jahre; grüne Jacke, Jeanshose, mittellange dunkelblonde Haare, führt eine auffällig große schwarz/weiße Tasche mit sich.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Rewe Marktes in der Schifferstadter Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Diebstahl von Lutschtabletten aus Supermarkt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 gegen 16:30 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv einen 19-jährigen Heranwachsenden in einem Supermarkt in der Auestraße, als dieser verschiedene Lutschtabletten im Gesamtwert von 21,25 Euro aus einem Regal nahm und in seinen Pullover steckte.

An der Kasse bezahlte der Heranwachsende lediglich einen Ingwershot, jedoch nicht die Tabletten unter seinem Pullover. Gegenüber den eingesetzten Polizisten gab der 19-Jährige den Diebstahl zu.

Ladendiebstahl durch Kind

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 gegen 07:40 Uhr, entwendete eine 11-Jährige in einem Lebensmittel-Discounter in der Dudenhofer Straße Nahrungsmittel im Gesamtwert von knapp 4 Euro. Sie steckte diese zuvor in ihren Schulrucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Von einer Mitarbeiterin wurde sie schließlich bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Das Mädchen wurde anschließend zu ihrer Schule gebracht, die Ware wurde Mitarbeitern wieder ausgehändigt.

Diebstahl eines E-Scooters

Speyer (ots) – Am Nachmittag des 29.11.2023 stellte eine 25-jährige Frau ihren E-Scooter an einem Treppengeländer eines Hotels in der Bahnhofstraße ab und wollte es mit einem Schloss dort sichern. Als sie zurückkam fand sie nur noch ihr unbeschädigtes Fahrzeugschloss auf dem Boden wieder, dieses wurde zuvor vermutlich nicht richtig geschlossen. Unbekannte Täter hatten ihren E-Scooter gestohlen. Über die Videoüberwachung des Hotels wurden zwei unbekannte Täter aufgezeichnet, welche um 15:24 Uhr den E-Scooter an sich nahmen und mit diesem wegfuhren.

Die beiden männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 16-18 Jahre alt, zweifarbige-blaue Winterjacke, schwarze Hose, weiße Sportschuhe, dunkle Haare

Täter 2: 16-18 Jahre alt, schwarzer Winterparka, helle Jeans, schwarz-weiße Sneaker

Wer hat zu oben genannter Zeit in der Bahnhofstraße oder in der Nähe des Hotels Amedia verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

B39/Unfall im Baustellenbereich mit anschließender Flucht

Speyer (ots) – Gegen 13 Uhr am Mittwoch 29.11.2023, fuhr ein 22-jähriger Lastwagenfahrer von Speyer-Zentrum kommend auf der B39 in Richtung B9. Im Baustellenbereich der Closwegbrücke kamen ihm ein 34-Jähriger mit seinem Spezialfahrzeug und eine dahinter befindliche 31-jährige Autofahrerin, in dieser Reihenfolge, mit ihren Fahrzeugen entgegen.

Aufgrund zu geringen Abstands zwischen dem Spezialfahrzeug und dem LKW kam es zu einer Kollision der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Infolge dessen wurde die Spiegelkappe des 22-Jährigen auf die Motorhaube der 31-Jährigen geschleudert und beschädigte diese. Der 34-jährige Spezialfahrzeugfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Die 31-Jährige konnte den Mann in der Industriestraße bis zum Eintreffen der Polizei zur Rede stellen.

Die Autofahrerin hatte zuvor beobachtet, dass der 34-Jährige zu weit links gefahren war, er hatte sich mit einem Reifen leicht über dem Mittelstreifen der Fahrbahn befunden. Den Unfall hatte der 34-Jährige nach eigenen Angaben bemerkt, er habe jedoch seine Arbeit, die Straßenreinigung, fortsetzen wollen und sei deshalb weitergefahren. Anzeichen auf Einfluss von berauschenden Mitteln konnten bei dem Fahrer des Spezialfahrzeugs nicht festgestellt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in knapp 4-stelliger Höhe.

Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 kurz nach 06 Uhr, fuhren zwei PKW von der Industriestraße auf die Auffahrt B39 Speyer Zentrum in Richtung B9. Ein 45-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt anhalten, der dahinter befindliche 41-jährige Autofahrer verkannte die Situation und fuhr auf den PKW des 45-Jährigen auf.

Durch den Unfall erlitt der 45-Jährige Schmerzen im Hals- und Nackenbereich. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.