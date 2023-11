Unfall unter Einnahme berauschender Mittel

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 gegen 17:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooters den Burgunder Platz befuhr und stürzte. Durch den Sturz erlitt der Mann Schürfwunden. Durch den Rettungsdienst war keine weitere Behandlung vor Ort nötig.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf eine Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss erlangt. Dem 23-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der E-Scooter wurde an eine berechtigte Person übergeben.

Einbruch in Keller und Diebstahl eines Pedelec

Dudenhofen (ots) – In der Zeit vom Dienstag 28.11.2023 gegen 16:30 Uhr bis Mittwoch, den 29.11.2023 gegen 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der St.-Klara-Straße. Dort öffneten die einen verschlossenen Holzverschlag einer 56-Jährigen im Kellerbereich und entwendeten aus diesem ein grünes Pedelec der Marke Gazelle, Wert ca. 3.200 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der St.-Klara-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Mitteilung bitte an Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Einbruch in Wochenendhaus – Zeugen gesucht

Altrip (ots) – Zwischen Montag 27.11.2023 um 18 Uhr und Dienstag 28.11.2023 um 17 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wochenendhaus in der Straße Am Altrhein in Altrip ein und entwendeten Elektronikgeräte und Werkzeuge. Der Schaden beträgt ca 3.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kripo Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitsüberwachung

Waldsee (ots) – Am gestrigen Vormittag wurden auf der L533 (Ortsumgehung Waldsee) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden 37 Verstöße geahndet.

Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 81 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt nach sich.