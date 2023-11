Wohnungseinbruch

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum zwischen 29.11.23 um 12 Uhr und 30.11.23 gegen 21:35 Uhr, kam es in der Beethovenstraße zu einem Einbruch in eine Kellerwohnung. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Täter nichts entwendet. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in der Spitalstraße – Weißer Corsa beschädigt

Annweiler (ots) – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Montag 27.11.23 um 18 Uhr bis Dienstag 28.11.23 um 10 Uhr, einen in der Spitalstraße geparkten, weißen Opel Corsa vorne links. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Schulwegüberwachung Am Osterbächel

Annweiler (ots) – Am Donnerstag 30.11.2023, wurden im Bereich der Grundschule durch die Annweilerer Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Erfreuliches Ergebnis: Von ca. 40 gemessenen Fahrzeugen war lediglich ein seine Kinder verspätet zur Schule bringender Pkw-Fahrer zu schnell (42 bei erlaubten 30km/h).

Auch die Scheiben der sogenannten Eltern-Taxis waren vorbildlich vom Eis befreit. Hinsichtlich der Eltern-Taxis wird hier aber nochmals auf das bestehende Park- und Halteverbot hingewiesen.

Verkehrsbehinderung durch Auffahrunfall

Edenkoben (ots) – Zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr kam es am Mittwoch 29.11.2023 gegen 17.15 Uhr, durch einen Auffahrunfall in der Staatsstraße kurz vor dem „Tenneco-Kreisel“. Ein 22 Jahre alter Mercedesfahrer übersah den Bremsvorgang eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs und fuhr dabei in dessen Heck. Dadurch wurde dieses Auto auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug geschoben.

Infolge des Verkehrsunfalls erlitt ein 21 Jahre alter PKW-Fahrer ein HWS. Der Gesamtunfallschaden liegt bei rund 10.000 Euro.