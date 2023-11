Volltreffer bei Verkehrskontrolle

Mainz-Neustadt (ots) – Am frühen Donnerstag gegen 02:15 Uhr führten Einsatzkräfte der PI Mainz 2 in der Rheinallee routinemäßig Verkehrskontrollen durch. Bei einem 30-jährigen Mainzer stellten die Beamten dabei nicht nur Atemalkohol fest, sondern es stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand.

Dem Fahrer, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille hatte, wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrer überhaupt nicht im Besitz eines Solchen war.

Immerhin konnte die Beifahrerin mit dem PKW weiterfahren. Diese war nämlich nüchtern und auch im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Beschuldigte wurde in eine JVA gebracht. Er hat nun mit Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Zusammenstoß zwischen Kind und PKW

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Dienstag 28.11.23 gegen 16:30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten wie zwei Kinder die Marienborner Straße in Richtung Südring an der dortigen Fußgängerampel überquerten. Hierbei sei eines der Kinder von einem Auto angefahren worden.

Die zwei Jungs im Alter von geschätzt 5-6 Jahren wären über die für sie grün zeigende Fußgängerampel gerannt. Ein herannahendes Fahrzeug habe das im letzten Moment erkannt und eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Trotzdem sei einer der Jungen touchiert worden. Der Junge sei daraufhin zwar zu Fall gekommen, danach jedoch weiter gerannt.

Bei dem beteiligten PKW soll es sich um einen blaugrünen Kleinwagen mit MZ Kennzeichen gehandelt haben. Da weder der Fahrzeugführer noch das Kind bzw. die Angehörigen den Unfall der Polizei meldeten, werden die Beteiligten gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 zu melden.

Radfahrer bei Verkehrsunfall auf K16 verletzt

Mainz (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Drais wurde am späten Nachmittag des 29.11.2023 ein 32-jähriger Radfahrer verletzt. Der Ingelheimer befuhr mit seinem Fahrrad die Kreisstraße in Richtung Drais, als sich der PKW des späteren Unfallverursachers von hinten näherte.

Der Fahrer des PKW, ein 21-jähriger Mann aus Bubenheim, gab an, dass er von einem entgegen kommenden Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht derart geblendet wurde, dass er den am Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer trotz eingeschalteter Beleuchtung am Rad nicht sehen konnte.

Es kam zum Zusammenstoß infolge dessen der Radfahrer stürzte und medizinisch versorgt werden musste. An PKW und Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Der unfallbeteiligte Radfahrer wurde zur Überwachung in die Universitätsklinik verbracht.

Wohnungsbrand mit verstorbener Person

Mainz-Weisenau (ots) – Am Mittwoch 29.11.23 gegen 22 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße in Weisenau. Hierbei konnte durch die Feuerwehr eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden und der Brand gelöscht werden.

Ob es sich bei der Person um den Wohnungsinhaber handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Feststellung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Mainz die Kriminaldirektion Mainz mit den Ermittlungen beauftragt. Zur Klärung der Brandursache werden hierbei auch externe Brandsachverstände hinzugezogen. Mit weiteren Erkenntnissen ist daher erst im Laufe der nächsten Woche zu rechnen.

Prävention an Altenheimen

Mainz-Altstadt (ots) – Immer wieder kommt es in Mainz bei älteren Mitbürgern zu Anrufen von angeblichen Enkeln oder falschen Polizeibeamten. Durch diese Masche versuchen die Täter, die Senioren zur Zahlung möglichst hoher Geldbeträge zu bringen. Aus diesem Grund wurden am vergangenen Montag insgesamt 5 Altenheime im Bereich der Mainzer Altstadt, Oberstadt und Mainz Laubenheim von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 1 besucht.

Hierbei wurden Tischaufsteller und Flyer zu dem Thema ausgeteilt und der Dialog mit den Anwohnern und ihren Angehörigen gesucht. Mit Blick auf die Adventszeit wurden darüber hinaus blaue LED-Kerzen mit dem Aufkleber der Notrufnummer „110“ verschenkt.

Die Polizei rät, Telefonate, bei denen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Wenn sie unsicher sind, rufen sie ihnen vertraute Personen an!

Auch ihre örtliche Polizeidienststelle ist jederzeit für sie erreichbar. Der Notruf der Polizei 110, darf in diesen Fällen selbstverständlich auch gewählt werden. Die Polizisten in der Notrufzentrale geben

hilfreiche Tipps und Handlungsanweisungen.

Für umfassende Beratungsgespräche steht das Team der „Zentralen Prävention“ des Polizeipräsidiums Mainz zur Verfügung. Dieses ist telefonisch unter 06131 – 65 3390 oder per Mail unter beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de erreichbar.