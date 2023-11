Fahrradfahrerin nach Unfall verstorben

Kaiserslautern (ots) – Neun Tage nach dem schweren Unfall auf der L387 zwischen Kaiserslautern und Morlautern ist die verletzte Fahrradfahrerin verstorben. Die 50-jährige Frau erlag am Mittwoch im Krankenhaus den Folgen ihrer erlittenen Verletzungen.

Die Frau war am späten Nachmittag des 20. November mit ihrem E-Bike auf dem Weg von der Lauterstraße in Richtung Morlautern von hinten von einem Auto erfasst worden und gestürzt.

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des Unfalls dauern an. Ein Sachverständiger ist eingeschaltet. |cri

Dreister Autodieb geschnappt

Kaiserslautern/Homburg (ots) – Einen dreisten Autodieb hat die Polizei am frühen Donnerstag 30.11.2023 geschnappt. Dem 23-jährigen Mann wird vorgeworfen, am Dienstag bei einem privaten Autoverkaufsgeschäft in Kaiserslautern in betrügerischer Absicht mit dem Mercedes AMG einfach davongefahren zu sein.

Als der Verkäufer ihn am Telefon zur Rede stellen wollte, gab der Mann vor den Kaufpreis im hohen 5-stelligen Wert am nächsten Tag zu überweisen. Weil der 23-Jährige den Fahrzeughalter aber auch am Mittwoch immer wieder vertröstete, entschloss sich dieser am späten Abend dazu die Polizei einzuschalten.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug und dem mutmaßlichen Dieb wurde sofort eingeleitet, und in der folgenden Nacht konnte der Pkw im benachbarten Saarland ausfindig gemacht werden. Mit Unterstützung der saarländischen Polizei wurde der Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich um den amtsbekannten 23-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbrecher stehlen Schmuck und Münzen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Geschäftsräume in der Riesenstraße eingedrungen. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass sich Unbekannte über Nacht gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Kunst- und Schmuckgeschäftes verschafften und sich dort unter anderem etliche Schmuckstücke unter den Nagel rissen.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlen sowohl Gold- als auch Silberschmuckstücke, mehrere Armbanduhren sowie eine Münzsammlung. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag um 15.30 Uhr und Mittwoch gegen 08.50 Uhr.

Zeugen melden sich bitte unter Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei. |cri

18-Jähriger versucht vor Kontrolle zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt ist den Polizisten am Mittwoch 29.11.2023 in der Fruchthallstraße ein junger Mann aufgefallen. Als sie ihn kurz nach 16 Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Verpackungseinheiten mit einer Substanz gefunden, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 18-Jährige zunächst mit zur Dienststelle genommen.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri