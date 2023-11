Rücksichtslose Autofahrerin flüchtet nach Unfall – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um 19:45 Uhr wurde ein Fußgänger im Stadtteil Herzogenried durch eine 51-jährige BMW-Fahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Zuvor wollte der 35-Jährige an einer Fußgängerampel die Straßenseite der Waldhofstraße queren. Hierbei stieg der Mann von seinem E-Scooter ab und schob diesen über die Straße.

Zeitgleich bog die 51-Jährige, ebenfalls bei Grünlicht, von der Maybachstraße kommend nach links in die Waldhofstraße ein, übersah den 35-Jährigen und kollidierte mit ihm, wordurch er leicht verletzt wurde. Zwei weitere bisher unbekannte Fußgänger konnten sich durch einen Sprung auf die Seite retten und so verhindern, ebenfalls angefahren zu werden.

Der E-Scooter sowie der BMW wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt. Die BMW-Fahrerin hielt zwar nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch in Richtung Alter Messplatz fort.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift in Mannheim angetroffen werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat nun die Ermittlungen eingeleitet und bittet die beiden betroffenen Fußgänger, sich unter der Tel: 0621/3301-0 zu melden.

Trickdiebe stehlen Geldbeutel aus Umhängetasche

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Mittwoch 29.11.2023 gegen 12:30 Uhr, ging eine 75-jährige Frau das Quadrat Q 4 entlang, als sie von einem unbekannten Mann und einer Frau angesprochen wurde. Unter dem Vorwand eine Zahnarztpraxis zu suchen, führten die Unbekannten die 75-Jährige in eine Passage.

Dort angekommen lenkten die Täter die Dame ab, indem sie die Frau aufforderten, die Aufschriften von den Briefkästen abzulesen. Anschließend trennten sich die Wege der Beteiligten. Später stellte die 75-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels fest und erstattete Anzeige.

Die Täter und die Täterin können wie folgt beschrieben werden:

Mann: kräftige Körperstatur, ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß. Er trug eine blaue Jacke mit roten Abzeichen.

Frau: ca. 160 cm groß und ca. 50 Jahre alt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Innenstadt unter Tel: 0621/1258-0 entgegen.

Wohnungsbrand – Person schwer verletzt geborgen

Mannheim (ots) – In den Morgenstunden gegen 06.40 Uhr, kam es in der Straße ‚Zum Herrenried‘ zu einem Wohnungsbrand aus bislang unbekannter Ursache. Die Feuerwehr begann nach deren Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen.

Der 82-jährige Bewohner konnte schwer verletzt geborgen werden und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er einige Zeit später den Verletzungen erlegen ist. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Bereich geschätzt. Das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrsunfall auf der BAB 656

Mannheim (ots) – Um 08.40 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem BMW auf der linken Fahrspur der BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr die 21-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach links in eine Betonwand, drehte sich über alle Fahrspuren und kam frontal an der gegenüber liegenden Leitplanke zum stehen.

Sowohl die 21-jährige Fahrerin, als auch ihr ebenfalls 21-jähriger Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Die Sperrung der rechten Fahrbahn dauerte aufgrund von Reinigungsarbeiten bis 11:15 Uhr an. Das Verkehrsgruppe Bundesautobahn Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rotlichverstoß führt zu schwerem Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Ein 83-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Laudenbacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Dieser überfuhr an der Kreuzung Roßlauer Weg mit seinem VW das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Peugeot, der bei Grünlicht von der Magdeburger Straße in die Roßlauer Weg abbiegen wollte.

Bei dem VW entstand Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 83-Jährige kam leicht verletzt und der 38-Jährige schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Bei dem Unfall befanden sich Rettungskräfte derFeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Es kam vorübergehend zu verkehrslenkenden Maßnahmen.

BMW-Fahrer rast auf Fußgänger zu und beleidigt diese im Anschluss

Mannheim (ots) – Ein 28-Jähriger und ein 42-Jähriger wollten am Mittwoch gegen 17.20 Uhr die Weinheimer Straße über einen Fußgängerweg in Höhe eines Asia Restaurants überqueren. Die beiden Männer waren gerade im Begriff auf den Fußgängerüberweg zu laufen, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines BMW X6 stadtauswärts mit stark überhöhter Geschwindigkeit entlangfuhr.

Obwohl er mit den Fußgängern Blickkontakt aufnahm und diese bemerkte, verlangsamte er nicht, sondern beschleunigte sein Fahrzeug noch zusätzlich und zeigte beim Überfahren des Zebrastreifens den Mittelfinger. Die Fußgänger mussten sich durch einen Sprung nach hinten auf den Gehweg vor dem Fahrzeug retten.

Glücklicherweise konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen und eine Täterbeschreibung erhoben werden.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.