Mann bei Ausschachtungsarbeiten verschüttet

Mannheim (ots) – Nachdem ein 21-jähriger Mann am Montag kurz nach 15:30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Bürgermeister-Lingg-Straße zunächst verschüttet wurde, erlag er später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingeleitet. Für die weiteren Ermittlungen wurde die Unfallstelle abgesperrt.

In den nächsten Tagen wird in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg und unter zu Hilfenahme eines Sachverständigen eine weitere Untersuchung der Unfallstelle erfolgen.

Unbekannter Täter randaliert bei mehreren Firmen

Wiesloch (ots) – Ein bislang unbekannter Täter randalierte am Mittwoch gegen 07.40 Uhr In den Weinäckern und beschädigten hierbei Eigentum der ansässigen Firmen. Der Unbekannte riss die Hausnummer einer Firma ab und warf bei einer anderen Firma einen großen Stein gegen das Firmenschild, welches sich daraufhin aus der Halterung löste, zu Boden fiel und beschädigt wurde.

Ein Zeuge bemerkte das Treiben des unbekannten Täters, der dabei lautstark umherbrüllte. Im Anschluss an die Tat verließ der unbekannte Täter die Örtlichkeit fußläufig in Richtung Landratsamt.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Dunkle Wollmütze, dunkle Kleidung, ca. 180-185 cm groß, kräftige Statur, ca. 40-45 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.