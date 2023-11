Lambrecht: Verkehrsunfall sorgt für längerfristige Sperrung der B39

Lambrecht (ots) – Am 30.11.2023 kurz vor 13:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße/ B39 in 67466 Lambrecht/ Pfalz ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 76-Jähriger aus Neustadt/W. befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kaiserslautern und kam hierbei vermutlich aufgrund körperlicher Mängel mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn. Hier touchierte er zunächst ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Nissan und einem PKW-Anhänger, und kollidierte dann anschließend mit einem hinter dem Nissan fahrenden Peugeot mit dessen linker Fahrzeugseite frontal. Die 46-jährige Fahrerin des Peugeot, sowie der BMW-Fahrer verletzten sich hierbei leicht und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 36-jährige Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Der BMW, sowie der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30000 Euro.

Die Hauptstraße/ B39 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa 1,5 Stunden vollständig gesperrt. Dem Unfallverursacher wurde abschließend eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.