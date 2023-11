Karlsruhe – In Wohnhaus randalierender Mann löst in Hagsfeld größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger, der im Verdacht stand, in einer Wohnung

Zugriff auf eine Schusswaffe zu haben, löste am Mittwochmittag einen größeren

Polizeieinsatz in Karlsruhe-Hagsfeld aus.

Eine Familienangehörige teilte der Polizei gegen 12:10 Uhr mit, dass sich der

junge Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Wohnung in

der Halleschen Allee befinde und dort randalieren würde. Da nicht ausgeschlossen

werden konnte, dass der 21-Jährige Zugriff auf mehrere nicht näher bekannte

Schusswaffen habe, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und umstellten

zunächst das Wohngebäude.

Einsatzkräfte konnten Kontakt zu dem 21-Jährigen herstellen, welcher schließlich

gegen 13:00 Uhr widerstandslos vor der Wohnung in Gewahrsam genommen wurde. Bei

der Durchsuchung der Räume fanden die Beamten ein Luftdruckgewehr und eine

Schreckschusswaffe, welche sichergestellt wurden. Zu einer Gefährdung oder

konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 21-Jährige in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Durlach

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag, ereignete sich gegen 14:25 Uhr in der

Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein ca.

10-jähriger Junge mutmaßlich leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf der

Pfinzstraße in Richtung Durlach Bahnhof.

Auf Höhe eines Getränkemarktes in der Pfinzstraße soll das Kind mit der

geöffneten Fahrertür eines vermutlich blauen Pkw kollidiert und im Anschluss

gestürzt sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der

Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Karlsruhe – Radfahrerin wird von Frau angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 49-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagabend offenbar

von einer unbekannten Frau vom Fahrrad gestoßen und durch Faustschläge und einem

spitzen Gegenstand verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Radfahrerin gegen 19:05 Uhr auf dem

Gehweg in der Unterweingartenfeldstraße in Bulach aus Richtung Pulverhausstraße

kommend in Richtung Bannwaldallee. Als die Radfahrerin auf Höhe eines ehemaligen

Autohauses eine entgegenkommende Fußgängerin durch Klingeln auf sich aufmerksam

machte, wurde sie von dieser zunächst angeschrien und am Weiterfahren gehindert,

indem sie sich ihr in den Weg stellte. Im weiteren Verlauf habe die Unbekannte

das Fahrrad der 49-Jährigen umgestoßen, diese an der Jacke gepackt und ihr

mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper geschlagen. Mutmaßlich hielt sie

dabei einen unbekannten spitzen Gegenstand in einer Faust. Während der Rangelei

hielt wohl ein weißer Pkw, vermutlich VW, mit mehreren männlichen Personen an,

die ihre Hilfe anboten. Daraufhin sei die unbekannte Frau in Richtung

Pulverhausstraße davongegangen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht

zum Ergreifen der Verdächtigen. Durch den Angriff erlitt die Radfahrerin eine

oberflächliche Verletzung, welche ärztlich behandelt wurde.

Den Angaben der Geschädigten zufolge soll die Angreiferin ca. 55 Jahren alt sein

und ca. 160 cm groß. Sie habe braune Haare und eine normale Statur. Die Frau

sprach hochdeutsch und ihr Erscheinungsbild sei gepflegt gewesen. Bekleidet war

sie mit einer Jacke mit Kapuze sowie einem bordeauxfarbenen Hoodie.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Rufnummer 0721 666-3411 zu melden.