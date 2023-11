Schlußmeldung: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit zwei Verletzten,

Mannheim (ots) – Nach den erforderlichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist

die Magdeburger Straße wieder frei befahrbar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang

dauern weiterhin an. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. *mm

Mannheim: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit zwei Verletzten

Mannheim (ots) – Kurz vor 16 Uhr kam es am heutigen Mittwoch auf der Magdeburger

Straße, in Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei wurden zwei Personen verletzt, eine Person davon schwer. Der Verletzte

wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen

entstand vermutlich Totalschaden. Die Magdeburger Straße ist im dortigen Bereich

gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete einer der beiden

Fahrzeuglenker eine rote Ampel. Die Unfallaufnahme vor Ort dauert an.

Mannheim: Trotz entzogener Fahrerlaubnis Auto gefahren und Unfall gebaut

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend um kurz nach 21 Uhr verursachte ein

35-jähriger Audi-Fahrer in der Waldhofstraße einen Unfall. Der Mann fuhr die

Waldhofstraße entlang und übersah im Kreuzungsbereich den verkehrsbedingt

wartenden 35-jährigen Mercedes-Fahrer. In der Folge fuhr der Audi-Fahrer dem

Mercedes auf, wodurch ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich

entstanden ist. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, wurde dem

Audi-Fahrer bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen, weswegen

ihm das Führen eines Fahrzeugs untersagt ist. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mannheim: Zwei leicht verletzte Radfahrer nach Unfall in der Neckarstadt

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich im Einmündungsbereich

Friedrich-Ebert-Straße / Mainstraße ein Unfall, bei dem ein 19-jähriger und

56-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurden. Um 07:45 Uhr fuhr der 29-jährige

Citroen-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Als der Mann kurz darauf nach

rechts in die Mainstraße einbiegen wollte, übersah er die beiden in gleiche

Richtung und auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Beide Radfahrer versuchten

einen Zusammenstoß zu verhindern und bremsten stark ab. Jedoch prallte der

19-Jährige in der Folge gegen den Citroen und stürzte zu Boden. Der 56-Jährige

verlor das Gleichgewicht und stürzte über den 19-Jährigen ebenfalls zu Boden.

Beide Radfahrer wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Es entstand lediglich an dem Fahrrad des 19-Jährigen ein Sachschaden

im mittleren zweistelligen Bereich.

Mannheim: Unbekannte brechen in Kosmetikstudio ein – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit von Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr und

Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt

zu einem Kosmetikstudio in den L 8-Quadraten. Ob etwas entwendet wurde und wie

hoch der genaue Sachschaden ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die

durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim: Trunkenheitsfahrt endet an Straßenlaterne

Mannheim (ots) – Am Dienstag meldete um kurz nach 14 Uhr eine Zeugin der

Polizei, dass ein Nissan im Tannhäuserring gegen eine Laterne gefahren sei und

dessen Fahrer torkelnd um das Fahrzeug laufe. Eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau nahm dem sichtlich betrunkenen 52-Jährigen die Autoschlüssel

ab. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb der Mann seinen

Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben musste. Eine Weiterfahrt wurde ihm

untersagt. An dem Nissan konnten weitere, frische Unfallspuren entdeckt werden,

weshalb das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nun nicht nur wegen des Verdachts

der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sondern auch wegen Unfallflucht.

Mannheim: Scheiben an geparktem Auto eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug eine bislang

unbekannte Täterschaft sowohl die Heckscheibe wie auch die Windschutzscheibe

eines in der Altrheinstraße geparkten Opel Astra ein. An dem älteren Fahrzeug

entstand so für den 20-jährigen Besitzer ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die

Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu

melden.