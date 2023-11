L 597 – Mannheim: Stopp-Schild missachtet; rund 12.000 Euro Sachschaden

L 597 – Mannheim (ots) – Ein 38-jähriger Fiat-Fahrer missachtete am

Dienstagabend gegen 21:45 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrichsfelder Weg /

Friedrichsfelder Landstraße das Stopp-Schild und kollidierte mit einer

26-jährigen Volvo-Fahrerin, die die Friedrichsfelder Landstraße in Fahrtrichtung

Schwetzingen entlangfuhr. Durch den Aufprall wurde der Fiat von der Fahrbahn in

ein angrenzendes Feld abgeleitet und kam dort zum Stehen. Der 38-Jährige wurde

durch die Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund

12.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde

die Friedrichsfelder Landstraße für ca. eine Stunde gesperrt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Räuber entkommt nach Bedrohung mit Messer – Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) –

nach Bedrohung mit Messer – Zeugenaufruf

Ein 32-jähriger Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 9 Uhr, wie eine unbekannte

Person ein Fahrzeug in der Leibnizstraße öffnete, eine Geldbörse an sich nahm

und umgehend flüchtete. Ein weiterer 42-jähriger Zeuge verfolgte den unbekannten

Täter und stellte ihn vor einer Tiefgarage. Im Rahmen der Konfrontation zog der

Unbekannte zwei Messer aus seiner Tasche und drohte dem 42-Jährigen damit.

Aufgrund der Bedrohung sah der 42-Jährige von dem weiteren Festhalten des

bislang unbekannten Täters ab, sodass dieser flüchtete. Eine eingeleitete

Fahndung blieb bislang erfolglos. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden

ist, ist bislang unbekannt.

Weitere Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und Hinweise auf die

Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei

zu melden, unter: 0621-174 4444.

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach

in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 12 Uhr, bis Dienstagabend, 21:40

Uhr, in ein Anwesen in der Ausoniusstraße ein. Die Täter entwendeten Schmuck und

Wertgegenstände im Wert eines unteren vierstelligen Betrags. Zutritt

verschafften sich die Unbekannten womöglich gewaltsam über die Terrassentür. Die

Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim-Dühren/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Zeugen gesucht

Sinsheim-Dühren/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

verschaffte sich in dem Zeitraum von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochfrüh,

04:35 Uhr, womöglich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den

Büroräumlichkeiten eines Geschäfts in der Karlsruher Straße. Die Unbekannten

brachen gewaltsam mehrere Kassen auf und entwendeten das sich in ihnen

befindliche Bargeld. Die genaue Höhe des Diebstahls- und Sachschaden kann

bislang nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Telefonnummer 07265/911200 zu melden.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt verursacht – Brand im Reihenhaus

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr wurde die

Polizei zu einem Brand in einem Reihenhaus am Frohnberg alarmiert. Nachdem die

Örtlichkeit erreicht wurde, konnte dichter schwarzer Rauch festgestellt werden,

welcher aus der offenen Haustüre quoll. Im Keller unterhalb der Treppe waren

Flammen sichtbar. Die Anwohner des Anwesens hatten das Haus bereits unverletzt

verlassen. Durch die alarmierte Feuerwehr, die mit ca. 45 Mann vor Ort war,

konnte das offene Feuer, welches vermutlich im Sicherungskasten im Keller seinen

Ursprung hatte, gelöscht werden. Die Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar. Die

Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind aktuell noch nicht bekannt. Die

Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt. Wann die Bewohner

wieder in die Wohnungen zurückkehren können, ist bislang noch nicht bekannt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in einen Supermarkt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch den Inhaber eines Supermarktes in der

Bahnhofstraße wurde der Polizei am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr mitgeteilt,

dass eine bislang unbekannte Täterschaft in das Geschäft eingebrochen sei. Sein

Brotlieferant hatte ihn informiert, dass bei seinem Geschäft die Tür

eingeschlagen wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die seitliche

Eingangstür aus Glas mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen wurde. Die

unbekannte Täterschaft betrat vermutlich hierdurch die Räumlichkeit und

durchsuchte diese. Hinter dem Tresen konnte eine aufgebrochene Geldkassette

aufgefunden werden. Ferner wurden mehrere Tabakwaren und andere Sachgegenstände

entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der

Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 4 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder die bislang unbekannte Täterschaft

haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden, unter:

06201-10030.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit unbekannter Substanz besprüht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 23 Uhr fuhr ein

18-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße Am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung

Hauptbahnhof. In der Unterführung zwischen einem Discounter und dem Hauptbahnhof

wurde er durch einen bislang Unbekannten mit einer unbekannten Substanz am Kopf

und im Gesicht besprüht. Der 18-Jährige fuhr zügig nach Hause, von wo aus die

Polizei alarmiert wurde. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte

Täter war in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Personen. Die

Personengruppe konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen

werden.

Diese kann wie folgt beschrieben werden: Unbekannter Täter: ca. 16-18 Jahre, ca.

1,86 m groß, dunkler Kapuzenpullover (aufgesetzte Kapuze), dunkle Winterjacke,

dünne Statur, (hell)-braune Haare

Begleitung: ca. 16-18 Jahre, ca. 1,75m groß, dunkler Kapuzenpullover

(aufgesetzte Kapuze), dunkle Winterjacke, dünne Statur, schwarze Haare,

südeuropäischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Personen haben,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.