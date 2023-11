Heidelberg: Betrunkener entblößt sich auf der Hauptstraße

Heidelberg (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord fiel am

Dienstag um kurz nach 21:30 Uhr ein Mann auf, der am Bismarckplatz ohne

erkennbaren Grund herumschrie und wahllos auf Gegenstände schlug. Als die

Streife den Mann anhalten und nach seinem befremdlichen Benehmen befragen

wollte, blieb dieser nicht stehen, sondern setzte gänzlich unbeeindruckt mit

seinem Tun fort und lief in die Hauptstraße weiter. Erst nachdem die Streife den

Mann an den Armen ergriff, blieb er stehen. Auf seine Personalien angesprochen,

zog der augenscheinlich betrunkene Mann seine Hose herunter und entblößte trotz

zahlreicher Passanten seinen Unterleib. Auf Grund seines uneinsichtigen und

störenden Verhaltens sowie einer erheblichen Alkoholisierung nahm die Streife

den Mann in Gewahrsam. Nach einer ärztlichen Begutachtung konnte der 31-Jährige

seinen Rausch dann in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Heidelberg: Trickdieb schleicht sich in Büroraum ein – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Um kurz nach 18:30 Uhr meldete sich am Dienstag ein

unbekannter Mann am Büro des Verantwortlichen einer Parkgarage in der

Schneidmühlstraße. Er gab vor, dass es Probleme mit einer steckengebliebenen

EC-Karte in einem Kassenautomaten gäbe. Der Verantwortliche begab sich daraufhin

in das zweite Untergeschoss, um dort den Fehler zu beheben. Diese Abwesenheit

nutzte der Unbekannte um in das Büro einzudringen und dort Bargeld sowie ein

Mobiltelefon zu entwenden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl. Der Unbekannte

wird als knapp 180 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er trug eine

Brille und einen langen, dunklen Mantel. Vom Erscheinungsbild entsprach er dem

mitteleuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.