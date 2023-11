Adventskonzert am 3. Dezember 2023 im Wormser Dom

Passend zur Adventszeit spielt nach drei Jahren Auszeit zum 11. Mal das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz beim Adventskonzert im Wormser Dom. Am Sonntag, 3. Dezember, um 18:00 Uhr, werden die professionellen Musikerinnen und Musiker, unter der Leitung von Stefan Grefig, Weihnachtslieder und Klassikstücke präsentieren. Ebenfalls mit dabei ist die Gesangssolistin Judith Christ und Domkantor Dan Zerfaß an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Über eine großzügige Spende freuen sich alle Beteiligten. Der Erlös der Spendensammlung wird, wie im vergangenen Jahr, zu einer Hälfte dem Dombauverein und zur anderen Hälfte der Polizeiseelsorge Rheinland-Pfalz zugutekommen. Die Polizeiseelsorge möchte ihre Spende zu Gunsten des jährlichen Kinder- und Jugendfreizeit-Angebotes verwenden. Der Dombauverein nutzt die Spende zur Restaurierung der gotischen Kreuzgang Reliefs im nördlichen Seitenschiff. Polizeipräsident Reiner Hamm und der Leiter der Polizeidirektion Worms Polizeidirektor Christian Deutsch freuen sich mit dem Vorsitzenden des Dombauvereins Michael Kissel und Propst am Dom Tobias Schäfer auf das vielfältige Programm.

Adventskonzert am 3. Dezember 2023 im Wormser Dom

Worms (ots) – Passend zur Adventszeit spielt nach drei Jahren Auszeit zum 11.

Mal das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz beim Adventskonzert im Wormser

Dom. Am Sonntag, 3. Dezember, um 18:00 Uhr, werden die professionellen

Musikerinnen und Musiker, unter der Leitung von Stefan Grefig, Weihnachtslieder

und Klassikstücke präsentieren. Ebenfalls mit dabei ist die Gesangssolistin

Judith Christ und Domkantor Dan Zerfaß an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Über

eine großzügige Spende freuen sich alle Beteiligten. Der Erlös der

Spendensammlung wird, wie im vergangenen Jahr, zu einer Hälfte dem Dombauverein

und zur anderen Hälfte der Polizeiseelsorge Rheinland-Pfalz zugutekommen. Die

Polizeiseelsorge möchte ihre Spende zu Gunsten des jährlichen Kinder- und

Jugendfreizeit-Angebotes verwenden. Der Dombauverein nutzt die Spende zur

Restaurierung der gotischen Kreuzgang Reliefs im nördlichen Seitenschiff.

Polizeipräsident Reiner Hamm und der Leiter der Polizeidirektion Worms

Polizeidirektor Christian Deutsch freuen sich mit dem Vorsitzenden des

Dombauvereins Michael Kissel und Propst am Dom Tobias Schäfer auf das

vielfältige Programm.