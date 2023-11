Graffiti-Schmierereien bei der Nordpfalz-Grundschule

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Im Zeitraum vom 24. bis 27.11.2023 haben

unbekannte Schmierfinken auf dem Gelände der Nordpfalz-Grundschule in der Straße

„Am Sportfeld“ eine Wand der Turnhalle mit mehreren Graffiti besprüht. Die Tat

wurde erst nachträglich zur Anzeige gebracht. Bei den Schmierereien handelt es

sich um verschiedene Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe, unter anderem um

die Abkürzungen „RSK“ und „2CAPS“. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe

dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Fuß überrollt und weitergefahren

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 34-Jährige soll am

Dienstagnachmittag in Katzweiler in der Bachstraße einen Unfall verursacht

haben, bei dem ein Passant verletzt wurde – trotzdem fuhr er weiter.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Mann kurz nach 17 Uhr mit einem

Transporter eines Paketlieferdienstes in der Bachstraße unterwegs. Passanten

empfanden die Geschwindigkeit des Fahrzeugs als zu schnell und wollten den

Fahrer auf den verkehrsberuhigten Bereich aufmerksam machen. Der Fahrer stoppte

und ließ sich auf ein Gespräch mit den beiden Fußgängern ein. Als er

unvermittelt wieder losfuhr, überrollte er allerdings den Fuß eines der beiden

Gesprächspartner. Der 24-Jährige wurde mehrere Meter vom Fahrzeug mitgerissen

und zog sich Verletzungen an Fuß, Bein und Hand zu.

Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Das Kennzeichen am

Fahrzeug konnte vom zweiten Zeugen aber abgelesen und der Polizei übermittelt

werden. Eine Streife machte den Transporter wenig später ausfindig. Der Fahrer

muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Der verletzte 24-Jährige wurde unterdessen vom Rettungsdienst ins nächste

Krankenhaus gebracht. |cri

Fahrzeugbatterie aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Gelände eines Autohandels in der Mainzer Straße

waren in den vergangenen Tagen Diebe am Werk. Am Dienstag fiel Mitarbeitern auf,

dass sich Unbekannte an einem Kundenfahrzeug zu schaffen gemacht haben, das

wegen Reparaturarbeiten auf dem Firmengelände stand. Die Täter öffneten auf noch

nicht geklärte Weise die Motorhaube des Opel Insignia und entfernten gewaltsam

die Fahrzeugbatterie aus dem Motorraum. Der Schaden wird auf mehrere hundert

Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen bereits vor mehreren

Tagen abgestellt wurde.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf Personen oder

Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit

der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Autoscheibe eingeschlagen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben in der

Nacht von Montag auf Dienstag in der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto beschädigt.

Am frühen Morgen stellte der Halter des Fahrzeugs fest, dass an seinem Pkw – der

in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt war – die Scheibe auf der Beifahrerseite

eingeschlagen wurde. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt deshalb wegen

Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montagabend, 22 Uhr,

und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr, etwas beobachtet oder gehört? Zeugen werden

gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion

1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri