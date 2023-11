Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ortenberg-Wippenbach: Hausnotruf schlägt Räuber in die Flucht –

Zwei Männer scheiterten gestern Abend mit dem Versuch eine Seniorin auszurauben. Die Alarmierung ihres Hausnotrufes schlug die Täter letztlich in die Flucht.

Gegen 17.15 Uhr klingelten die beiden Unbekannten in der Ortsdurchfahrtstraße an der Haustür des Opfers. Zudem riefen die Täter den Namen der Seniorin, so dass diese die Tür öffnete. Sogleich drückten sie die betagte Frau an eine Wand, drohten ihr mit einem Messer und forderten Bargeld. In dieser Lage gelang es der Frau den Hausnotruf über einen um den Hals gehangenen Knopf zu drücken. Als der Rettungsdienst sich daraufhin zurückmeldete, flohen die Angreifer aus dem Haus. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Frau, sie trug einen Schock davon. Eine Beschreibung der Männer ist der Seniorin nicht möglich.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubes und bittet um Mithilfe: Wer hat die beiden Männer gegen 17.15 Uhr in der Ortsdurchfahrt beobachtet? Wem ist das Duo bei ihrer Flucht aufgefallen? Wem sind dort vor 17.15 Uhr oder wenig später Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Kitas durchwühlt –

In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten Einbrecher das Kinderhaus am Goldstein sowie die Kita „Zauberwald“ im Lindenweg in Steinfurth auf. An der Kita Goldstein hebelten die Diebe zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten Büros. Ihnen fielen eine geringe Menge an Bargeld sowie Kleidung in die Hände. Zudem zerkratzten die Täter Bildschirme. Die Einbruch- und Sachschäden summieren sich auf rund 4.000 Euro. In der Steinfurther Kita drangen die Täter zwischen 16.05 Uhr und 07.35 Uhr gewaltsam ein. Im Inneren brachen sie einen Schrank und Spinde auf – ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die durch die Einbrecher zurückgelassenen Schäden belaufen sich auf mindestens 200 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Einbrecher beobachtet oder wem sind in diesem Zusammenhang an der Kita in der Goldsteinstraße oder an der im Steinfurther Lindenweg Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.