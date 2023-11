Frankfurt: Europa Conference League Eintracht Frankfurt vs. PAOK Thessaloniki – Polizeipräsident Müller mit Appell

Frankfurt (ots) – (hol) Am Donnerstag, den 30.11.23, findet in Frankfurt das

Gruppenspiel der Europa Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK

Tessaloniki statt. Stefan Müller appelliert an die Beteiligten.

Die Frankfurter Polizei hat den Einsatz anlässlich dieser Partie intensiv

vorbereitet.

Polizeipräsident Stefan Müller appelliert: „Morgen muss der Sport im Vordergrund

stehen. Jeder Beteiligte, ob wir als Polizei, Veranstalter oder Fans, muss sich

nach den Ereignissen des letzten Samstags seiner besonderen Verantwortung für

einen sicheren und friedlichen Europapokalabend bewusst sein. Wir werden unseren

wichtigen Beitrag dazu leisten, indem wir den Einsatz rund um das Spiel souverän

und mit der nötigen Gelassenheit angehen werden.“

Deshalb wird die Polizei ein zurückhaltendes Einsatzkonzept verfolgen und dabei

wie gewohnt auf intensive Kommunikation und Deeskalation setzen. Hinweise auf

eine besondere Rivalität der beiden Fanlager oder geplante Störungen liegen

aktuell nicht vor.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden

am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine mobile

Medienbetreuung gewährleisten sowie eine Pressestelle im Einsatzraum einrichten.

Die genaue Örtlichkeit sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden am

Einsatztag über den bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet

werden. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 – 82 555 für Medienvertreter zu

erreichen.

Im Innenstadtbereich kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs

sowie des ÖPNV kommen. Die Polizei Frankfurt wird diese Einschränkungen so

gering wie möglich halten.

Frankfurt – Sossenheim: Trickbetrüger unterwegs

Frankfurt (ots) – (dr) Vermeintliche Mitarbeiter eines

Telekommunikationsunternehmens suchten gestern Mittag in Sossenheim die Wohnung

einer 76-jährigen Frau auf. Sie erbeuteten Schmuck und Geld im Gesamtwert von

über 20.000 Euro.

Mit der Behauptung, Messungen durchführen zu müssen, verschafften sich die zwei

Trickbetrüger an der Wohnungstür der 76-Jährigen Zugang zu ihren Wohnräumen.

Einer der Männer lenkte die Seniorin ab, während sein Komplize aus einem Safe

Schmuck und Bargeld entnahm. Anschließend verließ das Duo wieder die Wohnung und

das Gebäude im Dunantring.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 175 bis 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre, schwarze kurze

Haare; bekleidet mit einem grauen Oberteil, dunkler Hose.

Täter 2: Männlich, circa 175 bis 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre, dunkle lockige

Haare; trug ein dunkles Oberteil und eine dunkle Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 069 / 755 – 11700 beim 17. Revier oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bundesautobahn 648 / Westend: Polizei nimmt jungen Räuber fest

Frankfurt (ots) – (dr) Ein minderjähriger Räuber machte gestern Abend

(28.11.2023) gleich zwei Mal Beute, zuerst im Bereich des Uni Campus, später an

einer Tankstelle. Doch die Polizei nahm ihn fest.

Gegen 18:05 Uhr kam es in der Nähe des Theodor-W.-Adorno-Platzes im Bereich des

Uni Campus zu einem Raubdelikt. Ein Jugendlicher näherte sich von hinten einer

21-Jährigen und versuchte sie von einem Fußweg abzudrängen. Anschließend riss er

ihr zwei Goldketten vom Hals sowie einen goldenen Anhänger. Danach ergriff der

Täter mit der Beute die Flucht. Eine Fahndung nach ihm verlief zunächst ohne

Erfolg. Die Geschädigte trug Verletzungen im Bereich des Halses davon.

Um etwa 23:50 Uhr verschaffte sich nach derzeitigem Stand der gleiche

Jugendliche gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer an der BAB 648 gelegenen

Tankstelle. Mit einem Feuerlöscher in der Hand ging er schließlich auf einen

hinter der Theke befindlichen Mitarbeiter zu, welcher daraufhin aus dem Gebäude

flüchtete und mithilfe eines Kunden die Polizei informierte.

Der Eindringling bediente sich in der Folge an der Auslage sowie an der Kasse.

Er entwendete mehrere hundert Euro, Zigaretten, ein Brotmesser sowie das

Mobiltelefon des Mitarbeiters. Kurz nachdem er aus dem Tankstellengebäude floh

konnte ihn jedoch eine alarmierte Polizeistreife festnehmen.

Neben der Beute aus der Tankstelle fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung

auch das Raubgut aus der vorherigen Tat auf.

Der jugendliche Täter, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Die

Ermittlungen zu seinem bislang noch unbekannten Lebensalter dauern an.

Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag einen

28-jährigen wohnsitzlosen Mann im Frankfurter Hauptbahnhof verhaftet, den die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte. Aufgefallen war der Mann, als er

bei Streitigkeiten im Hauptbahnhof einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht

schlug. Nachdem eine Streife die Streithähne getrennt hatte, stellte sich bei

der Überprüfung heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wegen

verschiedener Diebstähle stand bei dem 28-Jährigen noch eine Freiheitsstrafe von

44 Tagen im Raum. Um die Haftstrafe noch abzuwenden hätte er ersatzweise 325

Euro zahlen können. Da ihm dies aber nicht möglich war, ging es für ihn in die

Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim. Wegen der begangenen

Körperverletzung wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Frankfurt – Westend: Fahrraddieb gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (28.11.2023) kam es im Reuterweg zu einem

Diebstahl eines Kurierrades. Wenig später konnte der mutmaßliche Täter im

Bereich der Konstablerwache gesichtet werden. Doch dieser ergriff die Flucht.

Ein 33-jähriger Fahrradkurier stellte gegen 18:30 Uhr sein E-Mountainbike vor

einem Gebäude (An der Welle) in Höhe des Reuter Weg 16 ab. Während er Essen

auflieferte, entwendete ein unbekannter Täter das Rad und flüchtete in

unbekannte Richtung.

Im weiteren Verlauf des Abends entdeckte ein Kollege des 33-Jährigen das

entwendete Rad in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 13. Bei diesem stand auch der

mutmaßliche Dieb, welcher zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich Crack konsumierte.

Der Kollege verständigte den geschädigten Kurier und beide konfrontierten den

Unbekannten mit dem Diebstahl. Der von ihnen ertappte Mann behauptete, das Rad

kurz zuvor gekauft zu haben. Doch plötzlich trat er in die Pedale und flüchtete

über einen Spielplatz in der Fahrgasse in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 175 cm groß,

schlanke Statur, schwarze Haare, dünner Oberlippenbart, nordafrikanische

Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen „North Face“-Mütze, einer hellbrauen

Jacke, einer grünen Hose.

Der Unbekannte entkam mit einem E-Mountainbike der Marke „Shengmilo“. An dem Rad

befanden sich eine Gepäckträgertasche des Lieferanten „Wolt“, zwei Akkus sowie

vorne eine Akku-Lampe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter und / oder dem entwendeten Rad

werden gebeten, sich mit dem zuständigen 3. Revier unter der Rufnummer 069 / 755

10300 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Ostend: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Montag (27. November 2023) auf Dienstag

(28. November 2023) kam es in einer Tankstelle auf der Hanauer Landstraße zu

einem räuberischen Diebstahl. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Die drei Tatverdächtigen ließen sich zunächst von einem Taxi zu der Tankstelle

auf der Hanauer Landstraße fahren. Während zwei von ihnen den Verkaufsraum

betraten, wartete der Dritte vor dem Eingangsbereich.

Im Verkaufsraum lenkten die beiden Tatverdächtigen den 24-jährigen Kassierer ab

und steckten sich diverse Alkoholika ein. Als der Kassierer diese bemerkte

schloss er sich mit den beiden im Verkaufsraum ein, jedoch gelang es den beiden

über den Hinterausgang zu entkommen. Draußen angekommen flüchteten die drei 21,

26 und 33 Jahre alten Männer über die Hanauer Landstraße.

Im Rahmen der Fahndung durch die hinzugerufene Polizei konnten die Drei in

unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der 26-jährige Tatverdächtige versuchte

sich noch durch Flucht der Festnahme zu entziehen, auch er wurde jedoch

letztlich eingeholt und festgenommen.

Alle drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen.