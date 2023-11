Parkrempler; Schaden 7000 Euro; Polizei sucht Unfallzeugen

Ein Unfall mit 7000 Euro Schaden ereignete sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in Eschwege in der Straße „Am Bahnhof“ auf dem Parkplatz vor dem Stadtbahnhof. Kollidiert sind ein 39-Jähriger Autofahrer aus Wehretal, der mit seinem Wagen auf einem rechtsseitigen Parkstreifen einparken wollte und ein 22-jähriger Autofahrer aus Eschwege, der mit seinem Wagen von besagtem Parkstreifen losfahren wollte. Die beiden Autos wurden mit 4500 und 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Uneinigkeit gibt es seitens der Beteiligten nun darüber, ob der 22-Jährige noch stand oder bereits im Begriff war loszufahren. Zur weiteren Klärung des Unfallsachverhalts werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit den Beamten in Eschwege unter 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl aus Hotel; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten in Bad Sooden-Allendorf ist eine Anzeige wegen Diebstahls aus Hotel erstattet worden. Ereignet hat sich der Vorfall, bei dem eine Kellnergeldbörse mit einem 3-stelligen Geldbetrag entwendet wurde, am Dienstag gegen 12.35 Uhr. Wie die Beamten mitteilen, betraten zwei unbekannte männliche Täter zur besagten Uhrzeit das Hotel „Martina“ in der Westerburgstraße. Während sich einer der Männer dem Empfangsbereich zuwandte und einen Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelte, nutzte ein zweiter Täter die Gelegenheit, um zunächst unbemerkt in den Gaststättenbereich zu gelangen, wo er sich im Bereich der Bar die Geldbörse aneignen konnte. Später verließen die Männer dann gemeinsam das Hotel und der Verlust der Geldbörse wurde kurz darauf dann vom Personal bemerkt. Beschrieben werden können die Täter wie folgt:

Person am Empfangstresen): Alter ca. Mitte 20; ca. 175 cm

groß; schlank; kurze, dunkle (schwarze?) Haare; bekleidet mit

heller Hose und dunkler Jacke; keine Besonderheiten; sprach

sehr gebrochen Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Person, die Portemonnaie wegnahm): ähnliche Beschreibung wie

1); hellere Hose; aufgesetzte Kappe.

Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Auffahrunfall

Zusammenstoß mit Räumdienstfahrzeug

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 57-Jähriger aus Treffurt mit einem Lkw mit angebautem Schneepflug die L 3245 zwischen Weißenborn und Röhrda. Ihm entgegen kam eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau. Beim Vorbeifahren touchierte der Schneepflug den hinteren linken Stoßfänger des Pkws, wodurch an diesem ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 16:05 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 25-Jährige aus Eschwege aus dem Kreisverkehr am Stadtbahnhof auf die Niederhoner Straße in Eschwege ein. Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einer 40-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1700 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21.00 Uhr, ein 65-Jähriger aus Wanfried, der mit seinem Pkw auf der B 250 in Höhe von Altenburschla unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1900 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht, 20.000 EUR Sachschaden

Um 07:59 Uhr befuhr gestern Morgen ein Pritschenwagen die Kassler Straße in Kleinalmerode in Richtung Nieste. In Höhe des Kirchwegs verlor der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über den Pritschenwagen, wodurch das Fahrzeugheck gegen einen geparkten Pkw Mercedes schleuderte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch gegen einen Baum und eine Hauswand geschoben, die ebenfalls beschädigt wurden. An dem Mercedes entstand zudem Totalschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Dessen Fahrzeug dürfte ebenfalls beschädigt sein, worauf umherliegende Fahrzeugteile hindeuten. Hinweise: 05542/93040.

Gegen Schutzplanke gefahren

Um 09:34 Uhr befuhr gestern Morgen ein 49-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die B 27 von Neu-Eichenberg kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Unterrieden geriet er mit dem Auto ins Schleudern und schleuderte dadurch über die Gegenfahrbahn gegen die dortigen Schutzplanken. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.