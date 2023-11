Unbekannte Täterin greift Mann an Haltestelle unvermittelt mit Messer an: Zeugen gesucht

Kassel-Nord: Zeugen eines versuchten Messerangriffs, der sich am gestrigen Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle „Hauptfriedhof“ in der Kasseler Nordstadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie um 22:30 Uhr von dem 29-jährigen Opfer in die Holländische Straße gerufen worden. Der schockierte Mann aus Kassel schilderte, dass er an der Haltestelle auf jemanden gewartet habe, als die unbekannte Frau völlig unvermittelt an ihn herantrat und „verpiss dich“ zu ihm sagte. Danach habe sie plötzlich ein großes Messer in der Hand gehalten und damit mehrfach in Richtung seiner Schultern gestochen, wobei er den Angriffen ausweichen konnte und unverletzt blieb. Die Täterin, eine Frau mit schulterlangen dunklen Haaren und einer gelben Jacke, lief anschließend in Richtung Eisenschmiede davon und konnte bei der folgenden Fahndung nicht mehr festgenommen werden.

Hinweise auf das Motiv der unbekannten Angreiferin liegen bislang nicht vor. Die Beamten der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise in dem Fall nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Einbruchsopfer entdeckt Federgabel von gestohlenem Fahrrad im Internet: Tatverdächtige bei fingiertem Verkaufstreffen festgenommen

Kassel: Nachdem ein 41-jähriger Mann am gestrigen Dienstag die Federgabel seines bei einem Kellereinbruch gestohlenen Mountainbikes als Angebot bei einem Kleinanzeigenportal im Internet entdeckt hat und die Polizei informierte, klickten am Abend bei einem fingierten Verkaufstreffen die Handschellen für zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige. Die weiteren Ermittlungen der BAO Mars führten noch am Abend auf die Spur eines dritten 16-jährigen Tatverdächtigen, der die Polizisten zum versteckt deponierten Rahmen des gestohlenen Fahrrads im Bereich Hessenschanze führte. Die drei Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Kellereinbruchs und Hehlerei verantworten.

Der Kellereinbruch, bei dem das individuell zusammengestellte Mountainbike im Wert von rund 6.000 Euro sowie Teile eines weiteren Rades gestohlen worden waren, hatte sich in der Nacht auf den 8. November im Kasseler Stadtteil Brasselsberg ereignet. Von den Tätern und dem Fahrrad fehlte zunächst jede Spur. Am gestrigen Dienstag entdeckte der 41-Jährige seine zum Verkauf angebotete Federgabel im Internet, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte und das weitere Vorgehen mit den Ermittlern besprach. So fand das fingierte Treffen mit den Verkäufern am gestrigen Abend auf einem Parkplatz im Stadtteil Niederzwehren unter den wachsamen Augen von Zivilpolizisten der Operativen Einheit statt. Die beiden überraschten Jugendlichen, die mit der Federgabel des 41-Jährigen erschienen waren, konnten an Ort und Stelle festgenommen werden. Sie wurden, ebenso wie der später ermittelte Komplize, nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen waren die weiteren Teile des Fahrrads bereits verkauft worden. Das Einbruchsopfer kann nun zumindest den Rahmen und die Federgabel seines Mountainbikes wieder in Empfang nehmen.

Zwei Unbekannte sollen Frau nach Kneipenbesuch verletzt haben: Polizei sucht drei Helfer als Zeugen

Kassel-Mitte: Am Sonntag, dem 19.11.2023, wurde die Kasseler Polizei gegen 20:50 Uhr zur Feuerwache in der Wolfhager Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau erschienen war. Wie die 62-Jährige aus Kassel gegenüber einer Streife des Polizeireviers Mitte angab, war sie nach einem Kneipenbesuch gegen 20:30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von zwei unbekannten Männer aus ihr nicht bekannten Gründen angegriffen und am Kopf verletzt worden. Als sie um Hilfe geschrien habe, seien die Täter geflüchtet. Gestohlen hätten sie ihr nichts. Nach der Flucht der Unbekannten sollen ihr drei andere Männer geholfen und sie zur Feuerwache begleitet haben, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die 62-Jährige wurde anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Täter konnte sie nicht näher beschreiben. Die seither geführten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führten leider nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter oder Zeugen, weshalb sich die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die drei mutmaßlichen Zeugen, die der 62-Jährigen geholfen haben sollen, oder Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.