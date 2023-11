Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch (29.11.), gegen 1.10 Uhr, die Mackenrodtstraße in Fahrtrichtung Marquardstraße. An der dortigen Kreuzung bog er nach links in die Marquardstraße ein. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Ampelanlage. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, welcher mit einer schwarzen Mercedes C-Klasse unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.11.), um 10:55 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seiner Sattelzugmaschine die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei befand er sich auf der linken von zwei Fahrspuren. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saale-Holzland-Kreis befand sich mit seinem Fahrzeug auf gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen. Der Führer der Sattelzugmaschine führte vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen einen Fahrstreifenwechsel durch. Dabei touchierte er den Pkw am Heck mit seiner Stoßstange. Der Pkw drehte sich durch den Anstoß über die linke Seite und die Sattelzugmaschine schob den Pkw vor sich her. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (27.11.), um 15:25 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in genannter Reihenfolge die Meisebacher Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra-Breitenbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte am Montag (27.11.), gegen 7.30 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug im Kreuzungsbereich Kleebergstraße / Am Höberück und fuhr gegen den auf dem Gehweg befindlichen Stromkasten sowie ein Straßenschild. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

V## erkehrsunfallflucht am 29.11.2023

Alsfeld. Am Mittwoch (29.11.) wurde gegen 12 Uhr ein silberner Mercedes auf der B 62 zwischen Leusel und Alsfeld von Eisplatten beschädigt, welche von dem Dach eines weißen LKWs herunterfielen. Der LKW führte seine Fahrt in Richtung Alsfeld fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631 974 0.

Haschisch bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Rotenburg a.d. Fulda. Beamte des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Bad Hersfeld stellten am Dienstag (28.11.) Betäubungsmittel im Wert von circa 770 Euro in einer Wohnung eines 37-Jährigen sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda hatte das Amtsgericht in Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 37-jährigen Rotenburgers, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, erlassen. In der Wohnung fanden die Ermittler circa 77 Gramm Haschisch sowie weitere Beweismittel auf und beschlagnahmten diese.

Der Mann aus Rotenburg wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Zwischen 9.15 Uhr und 14.10 Uhr, brachen Unbekannte am Freitag (24.11.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alsfelder Straße in Asbach ein. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen etwa 240 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rüttelplatte gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Eine Rüttelplatte im Wert von circa 5.200 Euro stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (23.11.) und Samstag (25.11.) von einer Baustelle in der Straße „Am Sportplatz“ in Lispenhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Baumaschine zur Tatzeit mittels einer Kette an einem Bagger gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Kirtorf. Mindestens zwei unbekannte Täter verschafften sich am Dienstagmorgen (28.11.), gegen 2.45 Uhr, unbefugten Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Lehrbacher Weg. Aus einer Werkstatthalle entwendeten sie im Anschluss Ratschekästen, Bohrmaschinen, Akkuschrauber sowie weitere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw – Fahrer eingeklemmt

Am Mittwoch (29.11.2023) kam es gegen 02.50 Uhr im Industriegebiet im nördlichen Randbereich von Fulda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Petersberg befuhr mit einem Lkw Daimler Actros die Daimler-Benz-Straße aus Richtung Lehnerzer Straße kommend. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber befuhr die Daimler-Benz-Straße mit seinem Pkw Audi A6 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aufgrund rechtsseitig geparkter Lastzüge, wechselte der Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, um an den stehenden Lkw vorbeizufahren. Bei dem Überholmanöver kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Audi wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischen Geräts aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich) in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht des Alkoholkonsums bei dem Audi-Fahrer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Lkw-Fahrer blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.