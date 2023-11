Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Täterfestnahme nach Raub auf Tankstelle, Oberursel/Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Montag, 27.11.2023, 20:30 Uhr

(da)Am Montagabend verübte ein 17-Jähriger einen Raub auf eine Tankstelle in Oberursel/Oberstedten. Der junge Mann betrat gegen 20:30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hans-Mess-Straße und forderte eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit einer Beute von lediglich wenigen Hundert Euro flüchtete er anschließend in Richtung Niederstedter Straße. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten zeitnah zur Festnahme des Jugendlichen. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden das Diebesgut und die Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 17-Jährige seinen Eltern übergeben. Die bedrohte Tankstellenangestellte blieb körperlich unverletzt.

Raub an U-Bahnhaltestelle – Täter gefasst, Oberursel, Lahnstraße, Dienstag, 28.11.2023, 17:00 Uhr

(da) Am Dienstagabend kam es im Bereich einer U-Bahnhaltestelle in der Lahnstraße in Oberursel zu einem Raub. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 41-Jähriger gegen 17:00 Uhr an der Haltestelle aus bislang unbekannten Gründen mehrfach auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben. Währenddessen entriss er dem am Boden Liegenden ein Smartphone sowie ein Portemonnaie samt Bargeld. Aufgrund mehrerer detaillierter Zeugenaussagen lag eine genaue Personenbeschreibung des Räubers vor, sodass er im Rahmen der polizeilichen Fahndung zeitnah in einem Parkhaus im Kernstadtbereich festgenommen werden konnte. Da der nunmehr Beschuldigte zur Tatzeit erheblich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend ging es für ihn in den Polizeigewahrsam. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die genauen Tatumstände bedürfen derzeit noch weiterer Ermittlungen. So soll der Täter bei der Tat in Begleitung einer bislang unbekannten Person gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Handy entrissen nach Schneeballwürfen, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Dienstag, 28.11.2023, 20:00 Uhr

(da)Schneeballwürfe gipfelten am Dienstagabend darin, dass einer Frau in Grävenwiesbach das Handy entrissen wurde. Gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Naunstädter Straße, wie drei Jugendliche Schneebälle gegen die Fensterscheibe ihres Hauses warfen. Sie wollte die Jugendlichen daraufhin zur Rede stellen. Dabei filmte sie die Situation mit ihrem Smartphone. Einer der Jugendlichen soll ihr daraufhin das Smartphone gewaltsam entrissen haben, bevor alle drei mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Die drei jungen Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren konnten jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen Raubes ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Kneipenschlägerei mit Schreckschusswaffe, Oberursel, Holzweg, Mittwoch, 29.11.2023, 01:20 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch kam es im Holzweg in Oberursel zu einer Kneipenschlägerei, in deren Verlauf auch eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde. Gegen 01:20 Uhr geriet ein 41-jähriger Mann mit einer bislang unbekannten Person im Inneren der Kneipe in Streit. Der Unbekannte soll dabei mehrfach auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Als ein 22 Jahre alter Mann schlichtend eingreifen wollte, habe der 41-Jährige auf den 22-Jährigen eingeschlagen. Der 22-Jährige habe sich daraufhin nicht anders zu helfen gewusst, als mit einer Schreckschusswaffe in die Luft zu schießen. Eintreffende Kräfte der Polizei nahmen die entsprechenden Strafanzeigen auf und stellten die Schreckschusswaffe sicher. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch weiterer Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Weiterhin wird derzeit noch nach dem Unbekannten aus der ersten Auseinandersetzung gefahndet. Es soll sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann mit Glatze und schlanker Statur gehandelt haben. Er sei mit einem braunen Kapuzenpullover, einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet gewesen. Außerdem wurde er mit einem südeuropäischen Phänotyp beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Zustellfahrzeug von Paketdieben heimgesucht, Oberursel, Gablonzer Straße, Dienstag, 28.11.2023, 12:50 Uhr

(da)Bislang unbekannte Paketdiebe haben sich am Dienstagmittag in einem Zustellfahrzeug bereichert. Gegen 12:50 Uhr parkte eine Paketbotin ihr Zustellfahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Gablonzer Straße in Oberursel. Ihre kurze Abwesenheit nutzten zwei Paketdiebe, um sich sodann diverse Pakete aus dem Laderaum anzueignen. Eine Zeugin konnte die beiden Männer bei der Tat beobachten. Es handelt sich um zwei dunkelhaarige Männer mit Dreitagebart. Sie trugen Wollmützen und dunkle Jacken. Einer der beiden trug zudem eine rote Tasche bei sich. Mit den Paketen unter dem Arm flüchteten die Diebe in Richtung Zimmersmühlenweg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Leichtverletzter nach Unfall in Kreuzungsbereich, Bad Homburg, Siemensstraße/Benzstraße, Dienstag, 28.11.2023, 18:00 Uhr

(da)Am Dienstag ereignete sich an einer Kreuzung in Bad Homburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 18 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem weißen Kleintransporter die Benzstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw auf der Siemensstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung Zeppelinstraße/Siemensstraße missachtete der Fahrer des Transporters die Vorfahrt des anderen Pkw, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Aufprall fahrbereit. Der 48-Jährige zog sich jedoch leichte Verletzungen zu, weshalb er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.