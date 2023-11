Aus Geräteschuppen gestohlen,

Weilmünster, Rotkehlchenweg, Dienstag, 228.11.2023, 03:30 Uhr bis 03:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in einen Geräteschuppen in Weilmünster eingedrungen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Wie anhand eines Überwachungssystems nachvollzogen werden konnte, haben sich zwischen 03:30 Uhr und 03:50 Uhr zwei unbekannter Männer auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Rotkehlchenweg begeben. Dort öffneten sie den an einen Carport angrenzenden Lagerraum in einem Schuppen und entwendeten daraus ein schwarzblaues Mountainbike der Marke „Bulls“, zwei Paar Ski, eine Kabeltrommel und einen Akkubohrschrauber. Anschließend entkamen die Täter mit der Beute im Wert von circa 1.900 EUR unerkannt. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Aussiedlerhof, Weilmünster-Lützendorf, Wiesenhof, Sonntag, 26.11.2023, 16:30 Uhr bis Dienstag, 28.11.2023, 10:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben zwischen Sonntag und Dienstag versucht in einen Aussiedlerhof bei Lützendorf einzudringen. Die Unbekannten näherten sich dem Einfamilienhaus des Hofes und brachen die Eingangstür gewaltsam auf. Aufgrund einer zusätzlichen Sicherung gelangten die Täter aber nicht in das Gebäude. Somit verschwanden sie ohne Beute und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 500EUR an der Tür. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Verletzter bei Unfall mit Autotransporter, Merenberg, Bundesstraße 49, Dienstag, 28.11.2023, 14:35 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Autotransporter einen Unfall auf der B 49 bei Merenberg verursacht und dabei einen Mann verletzt, beide Fahrer hatten keinen Führerschein. Ein 46-jähriger Belgier war mit einem Audi mit angehängtem Autotransportanhänger mit einem aufgeladenen Pkw auf der B 49 von Weilburg kommend in Richtung Limburg unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Merenberg-West verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem Zubringer fahrenden Audi A3, der von einem 21-Jährigen aus Hadamar gesteuert wurde. Durch den Aufprall wurde der Audi A3 in den Straßengraben geschleudert. Zudem riss der Anhänger des Gespanns ab und landete auch im Straßengraben. Da der 21-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, brachte ihn der Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass keiner der beiden Fahrer einen Führerschein besaß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der rechte Fahrstreifen der B 49 in Richtung Limburg war für circa drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 20.000 EUR, Strafverfahren gegen die Fahrer wurden eingeleitet.

Bei Unfall in Limburg verletzt,

Limburg, Eisenbahnstraße, Dienstag, 28.11.2023, 09:10 Uhr

(wie) In Limburg ist am Dienstagvormittag ein Rollerfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 71-Jährige war mit einem dreirädrigen Motorroller auf der Eisenbahnstraße unterwegs und wollte von Limburg kommend über eine Kreuzung in Richtung Eschhofen fahren. Währenddessen wurde er von einem Audi links überholt, dessen 54-jähriger Fahrer nach rechts in die Frankfurter Straße abbiegen wollte. Hierbei schnitt er den Roller und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1.300 EUR geschätzt.