Wiesbaden: Die Polizei-News

Sicherheitsdienstmitarbeiter angegangen, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Platz, 28.11.2023, 23.25 Uhr,

(pl)Im Foyer eines Hotels am Kaiser-Friedrich-Platz ging ein bislang unbekannter

Mann am Dienstagabend einen Sicherheitsdienstmitarbeiter an. Der Unbekannte

wurde in den späten Abendstunden vor der Hotelbar abgewiesen und aufgefordert,

das Gebäude zu verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen, habe sich der

Mann jedoch uneinsichtig gezeigt und im weiteren Verlauf gegen 23.25 Uhr dem

hinzugerufenen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht

geschlagen. Anschließend sei der Angreifer nach einem Handgemenge in Richtung

Taunusstraße davongelaufen. Der Unbekannte wurde als ca. 45-55 Jahre alt, mit

schulterlangen dunklen Haaren und einer dunklen Jacke bekleidet beschrieben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 27.11.2023, 18.00 Uhr bis 28.11.2023, 18.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montag- und Dienstagabend wurden in Wiesbaden eine Arztpraxis und

zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch in die

Arztpraxis ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Wilhelmstraße. Der

Täter hatte sich durch eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt in die

Räumlichkeiten verschafft und anschließend augenscheinlich auf einer

Untersuchungsliege genächtigt. Dort wurde er dann gegen 07.00 Uhr von einer

Mitarbeiterin angetroffen, woraufhin er flüchtete. Der Ertappte wurde als etwa

45 Jahre alt, mit einer abgemagerten Statur, verfilzten schulterlangen dunklen

Haaren und einer dunkleren Hautfarbe beschrieben. Am Dienstagnachmittag machten

sich Einbrecher zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr an der Tür eines

Einfamilienhauses in der Niedernhausener Straße in Rambach zu schaffen. Sie

brachen jedoch ihr Vorhaben ab und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht.

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straubinger Straße in Delkenheim

erbeuteten Unbekannte hochwertige Schmuckstücke, eine Armbanduhr und eine

Bohrmaschine. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 07.25 Uhr und 18.15

Uhr. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Opferstöcke gestohlen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 26.11.2023, 16.00 Uhr bis 28.11.2023, 08.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen zwei

Opferstöcke einer Kirche im Kaiser-Friedrich-Ring gestohlen. Die Diebe

montierten die beiden an der Wand verschraubten Opferstöcke ab und ergriffen im

Anschluss mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Verkehrskontrolle in der Rampenstraße, Mainz-Kastel, Rampenstraße,

28.11.2023, 15.35 Uhr bis 18.25 Uhr,

(pl)Am Dienstag hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei mit

Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwischen 15.35 Uhr und 18.25 Uhr in der

Rampenstraße in Mainz-Kastel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde

ein Mercedes angehalten, in welchem insgesamt sieben Personen saßen, obwohl das

Fahrzeug lediglich über fünf Sitzplätze verfügte. Auf der Rücksitzbank befanden

sich Kleinkinder auf dem Schoß von weiteren Kindern sitzend. Keines der Kinder

verfügte über die vorgeschriebenen Sicherheitsgurte. Zudem führten diverse

technische Umbauten am Fahrzeug zur Erlöschung der Betriebserlaubnis, sodass die

Weiterfahrt untersagt wurde. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten

26 Fahrzeuge und 45 Personen. Im Ergebnis wurden ein Verstoß gegen das

Aufenthaltsgesetz sowie neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Taunussteiner Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots) – Gehebelt und gescheitert,

Taunusstein, Wehen, Beethovenstraße, Freitag, 24.11.2023, 14:00 Uhr bis 18:00

Uhr

(jn)Wie der Polizei erst gestern angezeigt wurde, kam es im Taunussteiner

Ortsteil Wehen bereits am Freitag zu einem versuchten Einbruch. Den Angaben des

Geschädigten sowie den Ermittlungen am Tatort in der Beethovenstraße zufolge,

betraten ein oder mehrere Kriminelle zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr das

Grundstück einer Doppelhaushälfte und machten sich mit einem Werkzeug gewaltsam

an zwei Terrassentüren zu schaffen. Zwar entstand durch die Hebelversuche ein

Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro, jedoch scheiterten die Einbrecher und

flüchteten unverrichteter Dinge über ein Nachbar.

Sachdienliche Hinweise werden von den zuständigen Ermittlern der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer 06124 / 7078 – 0

entgegengenommen.