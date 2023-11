Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Birkenau (ots) – Am Mittwoch (29.11.) in der Zeit von etwa 08:00 – 12:35 Uhr

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen VW

Golf, der in der Kirchgasse im Bereich des dortigen Friedhofs in 69488 Birkenau

abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines

Fahrzeuges kosten, welches im linken Frontbereich beschädigt wurde. Hinweise auf

den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in

Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Lorsch: Zimmerbrand in Wohnheim

Lorsch (ots) – In einem Wohnheim für behinderte Menschen in der Mannheimer

Straße kam es am Dienstagabend (28.11.) gegen 22:20 Uhr aus bislang ungeklärter

Ursache zu einem Zimmerbrand.

Eine Betreuerin der Einrichtung nahm Brandgeruch wahr und konnte schnell das

betroffene Zimmer lokalisieren. Dort gelang es ihr, trotz bereits offener

Flammen, alle vier Bewohner sicher ins Freie zu geleiten. Zwei junge Passanten,

welche auf der Straße zufällig vorüber kamen, bemerkten den Brand ebenfalls und

unterstützen die Betreuerin in herausragender Weise bei der weiteren Räumung des

Wohnheims. Dem engagierten und beherzten Einschreiten der Betreuerin, der beiden

Passanten und ersten Feuerwehrkräften ist es zu verdanken, dass keine Person

verletzt wurde.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand am Entstehungsort einzudämmen und zu löschen.

Angaben zur Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht möglich. Die weiteren

Ermittlungen werden durch das Heppenheimer Kommissariat 10 übernommen.

Darmstadt

Darmstadt: Verkaufsstände im Visier Krimineller / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (27.11.) verschafften sich Unbekannte

gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsstand in der Straße „Im Rödling“ und

versuchten im Innenraum zwei Kassen aufzuhebeln. Da dies den Kriminellen nicht

gelang, flüchteten sie ohne Beute.

In der darauffolgenden Nacht zum Dienstag (28.11.) drangen Kriminelle gewaltsam

in zwei weitere Verkaufsstände an der gleichen Anschrift ein. Dort erbeuteten

sie unter anderem Werkzeug, Kleidung und Schmuck.

Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Schaden von rund 4000 Euro. Ob

die drei Taten im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen des

zuständigen Kommissariats (K 42) aus Darmstadt. Hinweise zu den mutmaßlichen

Tätern können unter der Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (24.11) 16:00 Uhr und Montag (27.11) 05:30

Uhr wurde ein in der Klausenburger Straße in Darmstadt geparkter roter Ford

Transit bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Der Kleintransporter stand in dieser Zeit in Höhe der Einmündung zur Straße „Am

Eichbaumeck“. Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein anderes Fahrzeug den linken

Außenspiegel des Ford abgefahren. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten sich mit dem 3.Polizeirevier in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151-96941310 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Klingenmünster (ots)

Am 23.11.23 gegen 17:30 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Unteren Hofwiese, in längerer Abwesenheit des Geschädigten, versucht ein Fenster aufzuheben. Der Schaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Roßdorf: Vier Männer schlagen Scheibe an Bushaltestelle ein / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Gegen 01 Uhr teilte eine Anwohnerin der Polizei am Mittwoch

(29.11.) mit, dass vier Männer gerade an einem Bushaltestellenhäuschen die

Scheibe eingeschlagen haben. Die Unbekannten seien dunkel gekleidet gewesen, bis

auf einen, der eine auffallend rote Jacke getragen habe. Ersten Schätzungen

zufolge entstand ein Schaden von rund tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt

das Kriminalkommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer

06154/6330-0 entgegen.

Groß-Bieberau: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – Am Dienstag (28.11.) hebelten Unbekannte gewaltsam eine

Tür eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Wesner“ auf, durchsuchten mehrere

Räume und durchwühlten Schränke. Mit ihrer Beute flüchteten die Eindringlinge

unbemerkt und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Tat soll

im Zeitraum zwischen 12:30 und 18:50 Uhr stattgefunden haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler

sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Gross-Gerau

Gernsheim: Festnahme nach Verfolgungsfahrt/Kokain im Auto

Ein 25-jähriger Autofahrer und sein gleichaltriger Beifahrer müssen sich nach einer Verfolgungsfahrt und ihrer vorläufigen Festnahme am Dienstagabend (28.11.) in einem Strafverfahren verantworten.

Einer Streife der Polizeistation Gernsheim war das Fahrzeug des Mannes gegen 20.15 Uhr wegen defektem Licht, einem Frontschaden und fehlendem Kennzeichen auf der Bundesstraße 44 aufgefallen. Als ihn die Polizeikräfte stoppen wollten und dazu auch die Anhaltesignale nutzten, beschleunigte der Fahrer das Auto und wollte flüchten. Der Wagenlenker fuhr phasenweise mit rund 140 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern und überholte mehrfach trotz durchgezogener Linie. Nach etwa zwei Kilometern konnte das Auto auf einem Feldweg gestoppt werden.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs wurden anschließend mehrere Plomben mit Kokain gefunden und beschlagnahmt und zudem über 3000 Euro Bargeld sichergestellt. Die beiden vorläufig Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mit Schmuck, Uhren und Geld suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Dienstag (28.11.) unerkannt das Weite. In der Zeit zwischen 15.30 und 18.50 Uhr verschafften sich die Kriminellen zuvor durch die Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Adolf-Korell-Straße.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Bad König: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen und Waffen/Zwei Verdächtige in Haft

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln durchsuchten Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34, unterstützt von weiteren Kräften des Polizeipräsidiums Südhessen und einem Drogenspürhund, am Dienstag (28.11.) mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss, die Räumlichkeiten von zwei 42 und 47 alten Männern in Bad König.

Die Ermittler beschlagnahmten hierbei unter anderem insgesamt fast ein Kilo Marihuana, rund 140 Gramm Haschisch, 52 LSD-Trips, über 100 Gramm Ecstasy, über 140 Gramm Amphetamin und eine Kleinstmenge Kokain. Daneben stellten die Fahnder Messer, Tierabwehrspray und eine Zwille mit Stahlkugeln sicher.

Der 42-Jährige wurde am Mittwoch (29.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht vorgeführt. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Gegen den 47 Jahre alten Mann lagen bereits zwei Haftbefehle vor. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Reichelsheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Freitagmittag (24.11.) und Dienstagvormittag (28.11.) wurde ein Wohnungseinbruch im Stickelbergweg in Unter-Ostern begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste gewaltsam über den Balkon in die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend aus der Wohnung Geld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Erbach nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.