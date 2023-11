Maskierter betritt Geschäft – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.11.2023 gegen 18:30 Uhr, betraten zwei Unbekannte einen Massagesalon in der Maudacher Straße. Eine der Personen war maskiert und habe einen nicht näher erkennbaren Gegenstand in der Hand gehalten. Die Angestellte, welche sich durch die Unbekannten bedroht fühlte, machte sie darauf aufmerksam, dass der Raum videoüberwacht sei. Daraufhin verließen sie den Laden wieder.

Die mit einem dunklen Schal maskierte Person wurde als circa 1,75 Meter groß und dünn beschrieben. Sie trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht auf Betrüger hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 erhielt eine 84-Jährige einen Anruf, in welchem sie eine Frau über den Gewinn von knapp 40.000 Euro informierte. Gegen eine Gebührenzahlung von 1.000 Euro werde ihr das Geld ausbezahlt. Die Seniorin erkannte die Masche und legte auf.

Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“, „Falsche Microsoft Mitarbeiter“ oder auch „Gewinnversprechen“. Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter an das Vermögen der meist älteren Bürger zu gelangen, indem sie sie überreden, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben oder auch Überweisungen vorzunehmen.

Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen. Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!

Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 gegen 19:45 Uhr, fuhren zwei Unbekannte auf einem Roller auf das Gelände einer Tankstelle in der Bergstraße im Ortsteil Maudach. Während einer der Beiden auf dem Roller sitzen blieb und die Tür zum Verkaufsraum aufhielt, betrat der Andere, mit einem Schal und einem schwarzen Kapuzenpullover vermummt, die Tankstelle.

Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Frau packte circa 200 Euro in den Rucksack des Täters. Während der Tat betrat zufällig ein Paketfahrer das Tankstellengelände. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten auf dem Roller in Richtung Innenstadt.

Der vermummte Haupttäter wurde als circa 16 Jahre, circa 1,65 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er sprach deutsch mit Akzent.

Der Fahrer des Rollers habe eine ähnliche Statur und trug einen hellen Pullover.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, insbesondere der Paketbote, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

Einbruch in Lagerraum – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 23.11.2023, 11 Uhr und dem 27.11.2023, 17 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lagerraum des Deutschen Roten Kreuzes in der August-Heller-Straße ein und entwendeten diverse medizinische Materialien. Die exakte Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfe jedoch mehrere Tausend Euro betragen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unter Drogen auf gestohlenem Roller unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 kontrollierten Polizeikräfte einen 19-jährigen Rollerfahrer und seine 20-Jährige Sozia in der Wollstraße, da Beide ohne Helm unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad zuvor gestohlen gemeldet wurde. Weiterhin konnte der 19-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem stellten die Polizeikräfte fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der junge Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fußgänger erfasst – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 war eine 27-jährige Autofahrerin gegen 17:40 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Rheinuferstraße in Richtung Rheinallee unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Jugendlicher auf die Straße lief. Die 27-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann mit der Fahrzeugfront, wodurch dieser auf ihre Windschutzscheibe fiel.

Der junge Mann entfernte sich im Anschluss in Richtung Berliner Platz.

Am Fahrzeug der 27-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca 500 Euro. Ob der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. Er habe eine gebräunte Hautfarbe gehabt und eine schwarze Wellensteynjacke getragen.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Roller entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.11.2023 zw. 19-19:55 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus in der Brandenburger Straße abgestellten Roller. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .