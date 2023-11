Landau: Die Polizei-News

Betrunkener Autofahrer unterwegs

Landau (ots) – Am Mittag des 28.11.2023 wurde der Polizei ein auffällig fahrendes Auto in Landau gemeldet. Das Fahrzeug konnte im Marienring kontrolliert werden. Da bei dem 35-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde mit diesem ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 3 Promille ergab.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Landau (ots) – Eine 59-jährige PKW Fahrerin befuhr am Abend des 28.11.2023 die Rheinstraße und beabsichtigte nach links in die Maximilianstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die rote Ampel, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden PKW kam. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 6.000 Euro.

Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Landau (ots) – Am Nachmittag des 27.11.2023 befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer die Cornichonstraße in Richtung Weißenburger Straße. Verkehrsbedingt musste ein vor ihm fahrender PKW abbremsen, was der Fahrradfahrer zu spät wahrnahm und auf den PKW auffuhr. Durch den Sturz zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de .