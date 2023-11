Abzocke durch vermeintlichen Paypal-Mitarbeiter

Edenkoben (ots) – Die Polizei warnt vor Ganoven, die sich als PayPal-Mitarbeiter am Telefon ausgeben und mitteilen, dass das persönliche PayPal-Konto gehackt wurde. So hatte ein Unbekannter eine 60-jährige Frau angerufen und ihr vorgegaukelt, dass sie Opfer eines Hackers wurde. Gutgläubig folgte sie im Internet den Anweisungen des Betrügers. Knapp 3.500 Euro konnte der Ganove der Frau abzocken.

Die Polizei warnt vor Anrufe durch falsche PayPal-Mitarbeiter

Wichtig ist, nicht auf solche Anrufe zu reagieren. Auf gar keinen Fall sollte irgendeine Zahlentaste zur Bestätigung gedrückt werden. Auch sollten keine Gelder überwiesen oder sensible Daten preisgegeben werden. Installieren Sie niemals Apps, die Ihnen die Täter vorgeben.

Kaminbrand

Oberhausen (ots) – In einem Anwesen in der Hauptstraße kam es am 29.11.2023 gegen 14:55 Uhr, durch Rußablagerungen zu einem Kaminbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr ließ den glimmenden Rest kontrolliert abbrennen. Durch einen Schornsteinfeger konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der Verkehr musste im Zuge der Feuerwehrarbeiten für ca. 1 Stunde umgeleitet werden.