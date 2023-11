Diebstahl an Grundschule – Zeugen gesucht

Kandel (ots) – Über das vergangene Wochenende verschafften sich bisher unbekannte Täter durch eine nicht richtig geschlossene Tür Zutritt zur Grundschule in Kandel. Neben einem Feuerlöscher wurden auch mehrere Tablets entwendet. Die Schadenshöhe befindet sich im hohen 4-stelligen Bereich.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Kandel (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am 27.11.23 gegen 12.00h in Kandel an der Lauterburger Straße wurde ein 29-jähriger Mann aus den Kreis SÜW angehalten. Dieser zeigt im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei weiteren Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Wörth ergaben sich 11 Verwarnungen wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und ein Beleuchtungsmangel.