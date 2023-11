Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.11.2023 kam es gegen 20:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Welserstraße zur Blücherstraße. Ein 31-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer 19-Jährigen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit deren Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 19-Jährigen auf ein geparktes Auto geschoben, welches ebenfalls beschädigt wurde. Sie wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

Erneut Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende (24.11.2023 – 27.11.2023) wurden zwei weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Aus einem in der Wredestraße abgestellten Opel Astra wurden Elektronikgegenstände und Werkzeuge im Wert entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Bei einem in der Lisztstraße abgestellten BMW bauten die unbekannten Täter das Lenkrad sowie die Multimediaeinheit aus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.