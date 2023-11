Frankfurt – Sachsenhausen: Fußgängerin schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montagabend (27. November 2023) kam es in

Sachsenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin von

einem Fahrzeug erfasst wurde und sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhren ein 35-jähriger VW-Fahrer und eine

31-jährige Ford-Fahrerin gegen 17:55 Uhr die Friedensbrücke aus Richtung

Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Kennedyallee. Sie kamen aufgrund einer roten

Ampel an der Kreuzung Friedensbrücke / Theodor-Stern-Kai hintereinander zum

Stehen. Als die Ampel im weiteren Verlauf wieder grün anzeigte, setzten beide

ihre Fahrt fort.

Zu diesem Zeitpunkt betrat eine Frau die dortige Fußgängerfurt der

Stresemannallee aus Richtung Theodor-Stern-Kai kommend, um in Richtung

Straßenbahnhaltestelle Stresemannallee / Gartenstraße zu gehen.

Der 35-Jährige stieß mit seinem Pkw trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver

mit der auf der Fahrbahn befindlichen Fußgängerin zusammen, die dadurch zu Boden

schleuderte. Die hinter ihm fahrende 31-jährige Frau prallte mit ihrem Fahrzeug

auf das Heck des 35-Jährigen, was zu einem Blechschaden führte.

Die 82-jährige Fußgängerin trug aufgrund des Zusammenstoßes schwere Verletzungen

davon und kam in ein Krankenhaus, die 31-jährige Autofahrerin wurde leicht

verletzt. Der 35-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Bornheim: 56-Jähriger zeigt Hitlergruß

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte hielten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. November 2023) in Bornheim einen 56-jährigen Radfahrer an, der den Hitlergruß zeigte und dabei „Sieg Heil“ rief. Der Mann hatte zudem Alkohol konsumiert.

Während einer Streifenfahrt im Bereich der Berger Straße fiel Polizeibeamten des 6. Reviers ein offensichtlich alkoholisierter Radfahrender auf, der ihnen torkelnd entgegenkam. Dieser hob in der Folge seinen rechten Arm und rief laut „Sieg Heil“. Die Beamten unterzogen den Mann anschließend einer Kontrolle.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,27 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der 56 Jahre alte Mann später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Frankfurt – Nordend: Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (lo) Am späten gestrigen Abend (27. November 2023) konnte am

Meriansplatz ein Mann festgenommen werden, der zuvor vor der Polizei geflüchtet

war und diese mit diversen Gegenständen angegriffen hatte.

Gegen 23.25 Uhr wurde der Polizei ein offensichtlich verwirrter Mann am

Meriansplatz gemeldet. Er sei völlig durchnässt, friere und gehe barfuß. Eine

Polizeistreife traf den zuvor gemeldeten Mann am Meriansplatz an und versuchte,

mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hierbei ließ der Mann zwei stockähnliche

Gegenstände zu Boden fallen, hob zwei am Boden liegende Glasscherben auf und

flüchtete dann unvermittelt in Richtung Berger Straße. Nach kurzer Verfolgung

konnte der Mann mit Hilfe eines Zeugen festgenommen werden. Gegen die

polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich aus unerklärlichen Gründen vehement, so

dass er zu Boden gebracht und ihm die Glasscherben aus der Hand genommen werden

mussten. Dabei konnte er einem Beamten den Teleskopschlagstock aus dem Holster

reißen, beschädigte eine dienstliche Digitalkamera und wehrte sich weiterhin mit

Bissen und Tritten gegen die Maßnahmen. Erst unter Einsatz des polizeilichen

Reizstoffsprühgerätes gelang es den Beamten, dem hochaggressiven Mann den

Teleskopschlagstock abzunehmen. Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte gelang

die Festnahme.

Nach der Erstversorgung des 27-jährigen Frankfurters brachte ihn die

Polizeistreife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Warum er barfuß und

völlig durchnässt war ist Gegenstand der Ermittlungen. Er muss sich nun wegen

des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagabend (27. November 2023) kam es im Bereich der

Zeil zum Diebstahl eines iPhones. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 18.00 Uhr entwendete der 27-jährige Tatverdächtige das iPhone einer

22-Jährigen aus deren Jackentasche. Im Anschluss entfernte er sich vom Tatort.

Die 22-jährige Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige beim zuständigen 1.

Polizeirevier. Die Tat wurde von der Videoschutzanlage im Bereich

Konstablerwache aufgezeichnet. Anhand dieser Aufzeichnungen konnte der

Tatverdächtige ca. 2 Stunden später im Bereich der Allerheiligenstraße

identifiziert und festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Bezug zur Meldung – Tödlicher Verkehrsunfall – Richtigstellung

Frankfurt (ots) – (dr) In der Meldung vom 27.11.2023 hieß es, dass ein

46-jähriger Opel-Fahrer in das Heck eines Fiat-Transporters fuhr.

Richtig muss es heißen, dass der 31-jährige Fahrer des Fiat-Transporters in das

Heck des Opel fuhr. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen und um Korrektur.