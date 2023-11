Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Überfall auf 67-Jährigen / Polizei sucht Zeugen –

Nach einem mutmaßlichen Überfall auf einen 67-Jährigen am Dienstagabend vergangener Woche (21.11.2023) in der Gymnasiumstraße, bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Mithilfe. Zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr war das Opfer zu Fuß auf dem Gehweg der Gymnasiumstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 34 kamen dem 67-Jährigen zwei Männer entgegen, die ihn ansprachen. Dem Opfer fehlt die volle Erinnerung an dem weiteren Ablauf. Letztlich übergab er etwa 30 Euro Bargeld an die beiden Männer, die im Anschluss in Richtung Landratsamt davonrannten. Der Büdinger trug Schürfwunden an der Stirn und einer Wange davon. Am Mittwochmorgen zeigte er den Überfall bei der Büdinger Polizei an.

Die beiden Räuber beschreibt der 67-Jährige wie folgt: beide waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Einer der Männer trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes Kapuzen-T-Shirt. Sein Komplize war mit einer schwarzen Daunenjacke mit Fellkragen bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Raub am Dienstagabend (21.11.2023), zwischen 17.30

und 17.45 Uhr in der Gymnasiumstraße beobachtet?

und 17.45 Uhr in der Gymnasiumstraße beobachtet? Wem ist das Duo dort zur genannten Zeit aufgefallen?

Wer kann sonst weitere Angaben zu den beiden Männern machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach: Einbrecher in Kita –

Die Kita „Bullerbü“ in der Astrid-Lindgren-Straße rückte in der zurückliegenden Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen gestern Nachmittag und heute Morgen, gegen 07.00 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, stiegen ein und suchten im Büro nach Beute. Angaben zu den gestohlenen Wertsachen können noch keine gemacht werden. Zeugen, die die Täter auf dem Gelände der Kita beobachteten, werden gebeten sich unter Tel: (06033) 70430 bei der Polizeistation in Butzbach zu melden.

Butzbach: An Opel vergriffen –

Auf Beute aus einem blauen Opel Kleinbus hatten es Diebe in der Astrid-Lindgren-Straße abgesehen. Die Täter rissen den Türgriff der Fahrertür ab und machten sich vergeblich an dem Griff der Beifahrertür zu schaffen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Butzbacher Polizei bittet Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr und Montagfrüh, gegen 07.45 Uhr beobachteten, sich unter Tel: (06033) 70430 zu melden.

Butzbach – Nieder-Weisel: Teile von Audis abmontiert –

Quasi als Ersatzteillager sahen Diebe zwei geparkte Audis an und bauten die Lufteinlassblenden samt Sensoren aus den vorderen Stoßstangen der Fahrzeuge aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter in den frühen Morgenstunden, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, an den Wagen zu schaffen machten. In der Straße „Am Haingraben“ erwischte es den Besitzer eines schwarzen A5 Sportback – in der Straße „In den Herrengärten“ vergriffen sie sich an einem schwarzen A4 Kombi. Die Blenden samt Sensoren haben je Audi einen Wert von rund 2.500 Euro. In diesem Zusammenhang gehen die Ermittler Hinweisen zu einem Täter nach. Der Mann fiel in der Straße „In den Herrengärten“ auf und trug einen blauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe mit weißen Buchstaben sowie hellgraue Handschuhe. Wer hat die Diebe zur genannten Zeit beobachtet? Wer kann weitere Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Wo ist die Person in der Nacht noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Bad Nauheim: Stadtwerke durchwühlt –

Am Wochenende brachen Diebe in die Stadtwerke in der Hohen Straße ein. Ihnen fielen neben Kupferkabel und Messing-Teilen auch Mobiltelefone und Laptops in die Hände. Zudem versuchten sie zwei Audis zu stehlen. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr bis Montagmorgen, gegen 06.00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu Büros und in eine Lagerhalle. Aus dem Büro erbeuteten sie neben den Laptops den Fahrzeugschlüssel eines Audis. Sie starteten den Audi und ließen den weißen A3 E-tron unweit der Stadtwerke auf einem Parkplatz am Bahnhof zurück. Der Versuch einen zweiten Wagen zu stehlen scheiterte. Angaben zum Wert der gestohlenen Metalle und Elektroartikel können noch nicht gemacht werden. Ebenso können die Aufbruchschäden noch nicht beziffert werden. Die Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zur genannten Zeit auf dem Gelände der Stadtwerke beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Friedberg: Winterglätte entlarvt Promillefahrerin –

Ein Auffahrunfall auf der Karlsbader Straße wurde einer berauschten Autofahrerin zum Verhängnis. Die 43-Jährige war gestern Abend mit ihrem Tiguan unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Wilhelm-Leuschner-Straße musste der Fahrer eines vorausfahrenden Renault Kleintransporters bremsen. Auf der winterglatten Fahrbahn schaffte es die Bad Nauheimerin nicht mehr ihren VW rechtzeitig zum Stehen zu bringen und prallte in das Heck des Renaults. Sowohl die Unfallfahrerin, als auch ihr 41-jähriger Unfallgegner aus Friedberg blieben unverletzt. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkten die Alkoholfahne der 43-Jährigen und ließen sie pusten. Ihr Alkoholtest brachte es auf knapp 0,9 Promille. Sie musste sich auf der Friedberger Wache einer Blutentnahme unterziehen, außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher. Auf die Bad Nauheimerin kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Bad Vilbel – Dortelweil: Alle Reifen platt –

Rund 350 Euro wird der Besitzer eines Smart aufbringen müssen, nachdem ihm ein Unbekannter alle vier Reifen seines Wagens platt stach. Der schwarze Smart parkte am Montag, zwischen 07.45 Uhr und 16.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Hinweise zu dem Reifenstecher nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.