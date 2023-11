Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände am Nikolaiturm in Eschwege parkte gestern Nachmittag, um 17:40 Uhr, eine 33-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw rückwärts aus. Dabei fuhr sie gegen einen dort geparkten Pkw BMW. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 05:11 Uhr befuhr heute früh ein 61-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die B 250. Zwischen Heldra und Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 83-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw den Parkplatz des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege. An der Ausfahrt hielt er mit dem Auto an, da er beabsichtigte nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. In diesem Moment kam verkehrswidrig von rechts ein Radfahrer mit einem unbeleuchteten Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung angefahren und streifte dabei den Pkw im Frontbereich (Schaden: 300 EUR). Der unbekannte Radfahrer kam dadurch zu Fall, stand wieder auf, beschimpfte den Pkw-Fahrer lautstark und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 1,90 m groß, schlank, dunkle Kleidung, Kappe, vermutlich Deutscher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 zu melden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Um 15:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 20-Jährige aus der Gemeinde Meißner in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, war sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Sontra

In Graben gerutscht

Um 23:11 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Sulingen mit einem Sattelzug die B 400 von Wommen in Richtung Sontra. Kurz nach dem Kreisverkehr „Blinde Mühle“ bog der Fahrer mit dem Sattelzug nach rechts auf einen Parkplatz ein. Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen rutschte der Auflieger nach links in den Graben und beschädigte dadurch ein Hinweisschild. Der Sachschaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 13:31 Uhr befuhr gestern Mittag eine 70-Jährige aus Bovenden mit ihrem Pkw die B 27 in nördliche Richtung. In der Gemarkung von Marzhausen beabsichtigte sie nach links auf die L 3238 in Richtung Marzhausen abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw der von einem 68-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 70-Jährige sowie deren 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 17.11.23 und dem 20.11.23 wurde auf dem Gelände des Campus in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen ein Fahrrad der Marke „Cube“ entwendet, wie am gestrigen Montag angezeigt wurde. Der Geschädigte hatte sein Rad im dortigen Fahrradständer abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Lkw-Reifen löst sich und verursacht Verkehrsunfall; Schaden 12.000 Euro

Am Dienstagmorgen, befuhr ein 37-Jähriger aus der Ukraine gegen 07.50 Uhr mit einem Lkw die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Witzenhausen. In der Gegenrichtung war zur gleichen Zeit ein 30-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto unterwegs. Während der Fahrt löste sich aus der hinteren linken Zwillingsbereifung des Lkw ein Reifen und rollte letztlich über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort prallte der Reifen ab und auf die Fahrbahn zurück, wo ihn der entgegenkommende 30-Jährige mit seinem Auto erfasste. Der Lkw konnte letztlich noch bis auf einen nahegelegenen Parkplatz weiterfahren. Der 30-Jährige wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt, blieb letztlich aber ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt. Die Schäden belaufen auf 5000 Euro bei dem Lkw und 7000 Euro bei dem Pkw. Für den Pkw musste ein Abschleppdienst angefordert werden.

Vorfälle aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Der einsetzende Schneefall hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Werra-Meißner-Kreis auch zu dem ein-oder anderen Einsatz u.a. von Polizei und Feuerwehr geführt. Daneben sind aktuell die Straßenmeistereien aufgrund der andauernden Witterungsbedingungen nahezu dauerhaft im Einsatz.

