Korbach: Die Polizei-News

Person am Gleis bremst Kurhessenbahn aus – Zeugen gesucht!

Bad Arolsen (ots) – Wegen einer Person am Gleis musste eine Kurhessenbahn am

Freitagvormittag (24.11. / 11:49 Uhr) auf der Strecke zwischen Bad Arolsen und

Külte-Wetterburg eine Schnellbremsung einlegen. Eine bislang unbekannte Person

lief laut Triebfahrzeugführer gefährlich nah am Gleis entlang. Der

Triebfahrzeugführer gab einen Achtungspfiff ab, welchen die Person ignorierte.

Daraufhin leitete er eine Schnellbremsung ein und kam auf Höhe des unbekannten

Gleisläufers stehen. Im Zug befanden sich knapp 30 Reisende, die durch die

Schnellbremsung glücklicherweise unverletzt blieben. Der unbekannte Mann mit

Regenschirm verließ daraufhin den Gleisbereich in unbekannte Richtung.

Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr Durch den Vorfall erhielten drei

Züge insgesamt 111 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat

die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann,

wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder

über www.bundespolizei.de zu melden.