Unfall mit drei Verletzten

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Grebenhain war am Dienstag (28.11.), gegen 9.25 Uhr, auf der L 3168 von Ilbeshausen in Richtung Grebenhain unterwegs. Auf winterlicher Straße brach dem Fahrzeugführer derzeitigen Erkenntnissen nach in einer Linkskurve das Heck aus, wodurch dieser mit der Fahrzeugfront in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der 24-Jährige seitlich mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 55-Jährigen aus Wächtersbach zusammen. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer und der Beifahrer des Mercedes – ein 30-jähriger Mann aus Brachttal – verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 43.000 Euro.

Wiederkehrende Kontrollen in Bad Hersfeld und Bebra

Bad Hersfeld/Bebra. Die Polizei Osthessen führt in unregelmäßigen Abständen gemeinsame Kontrollen mit ihren Sicherheitspartnern durch – so auch am vergangenen Donnerstag (23.11.) in Bad Hersfeld sowie Bebra.

Unter Federführung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, kontrollierten Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld – gemeinsam mit Zoll, Bauamt, Gewerbeamt und Ordnungsamt des Landkreises. Hintergrund sind unter anderem vermehrte Feststellung der Ordnungsbehörden von Verstößen gegen die öffentliche Ordnung – wie beispielsweise durch Alkoholkonsum, lautstarkes Verhalten von Jugendgruppen oder dem offensichtlichen Dealen von Drogen.

Mitunter stellten die Beamte mehrere Geschäftsadressen fest, bei denen die Verstöße gegen Bauordnungen und gewerberechtliche Auflagen vorlagen. Außerdem ergaben sich hieraus Ermittlungen hinsichtlich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervorschriften. Darüber hinaus nahmen die Beamten den Jugendschutz in beiden Städten ins Visier. Insgesamt wurden rund 50 Personen kontrolliert und mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Auch künftig wird die Polizei mit den Sicherheitspartnern gleichgelagerten Kontrollen durchführen.

Einbruch in Baucontainer

Bad Hersfeld. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter am Samstag (25.11.), gegen 21.45 Uhr, auf das umzäunte Gelände eines Recyclingplatzes in der Verlängerung der Wippershainer Straße in Hohe Luft. Dort hebelten sie das Fenster eines Baucontainers auf und entwendeten aus dem Inneren rund 20 Euro Münzgeld. Es entstand Sachschaden von rund etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsrowdy gestoppt

Bad Salzschlirf. Am Dienstagnachmittag (21.11.) der vergangenen Woche stoppte die osthessische Polizei in Bad Salzschlirf einen Verkehrsrowdy, der zuvor durch eine Fußgänger gefährdende Fahrweise aufgefallen war.

Gegen 16.10 Uhr zog ein beigefarbener Smart die Aufmerksamkeit einer Unterstützungsstreife des hessischen Präsidiums für Einsatz auf sich. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug. Als der Autofahrer diese Absicht bemerkte, versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen und flüchtete durch mehrere enge Straßen rund um die Körbachstraße. Hierbei gefährdete er nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Fußgänger, die zur Seite springen mussten. Im Bereich der Kirchstraße gelang es schließlich das Fahrzeug zu stoppen, der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht.

Bei den anschließenden Ermittlungen konnten die Beamten die Identität eines 36-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und fanden heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des illegalen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang werden mögliche Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

WhatsApp-Trickbetrug mit viertstelligem Schaden

Lauterbach. Mitunter geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang bedienen sich die Schwindler mittlerweile auch immer öfter des Messenger Dienstes WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Sonntagnachmittag (26.11.) kontaktierten Schwindler einen Senior aus Lauterbach mit dieser Masche. Er glaubte den Angaben der Betrüger und überwies einen vierstelligen Gelbetrag an ein unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Fahrräder entwendet

Grebenhain. Unbekannte Täter betraten zwischen Montag (13.11.) und Montag (27.11.) unerlaubt einen Garten in der Straße „An der Dornhecke“ und entwendeten aus einer Gartenhütte zwei Herrenfahrräder sowie ein Damenfahrrad im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Eichenzell. Ein blauer 3er BMW wurde am 18. November von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war gegen 17.35 Uhr in Eichenzell-Löschenrod, Oberfeld 1, auf dem Parkplatz eines Gartencenters ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rückwärtsfahren den geparkten BMW und beschädigte diesen. Hierbei wurde er von Passanten beobachtet, welche anschließend den BMW-Fahrer über den Vorfall informierten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Dienstag (21.11.), in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Parkstraße von der Mühlstraße herkommend in Richtung Brückenstraße. Vor der Hausnummer 2 geriet der unbekannte Fahrer nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Bauzaun. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Haunetal. In der Zeit vom Samstag (25.11.), 22:30 Uhr, bis Sonntag (26.11.), 11:15 Uhr, parkte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal ihr Fahrzeug, einen grünen Skoda Fabia, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße „Am Mühlweg“ Höhe Hausnummer 10. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Heringen. Am Montag (27.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Gotha mit seinem Lieferfahrzeug die L 3306 aus Richtung Heringen/Bengendorf in Richtung Wildeck/Hönebach. In einer Rechtskurve kam er auf schneebedeckter, winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr abgeholzte Baumstämme, prallte schließlich gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern – Aktuell Schockanrufe im Landkreis Fulda

Fulda. Seit Montagmorgen (27.11.) versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche. Derzeit berichten sie ihren Opfern, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben sollen und nun in Haft müssten. Dieser Haftstrafe könne man nur entgehen, wenn die Angerufenen eine Kaution zahlen würden.

Ihre Polizei rät daher dringend:

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Klein-Transporter kollidiert mit Gefahrgut-Sattelzug – BAB 5 Richtung Norden vollgesperrt

Am Dienstag (28.11.), gegen 7.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5, Fahrtrichtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck in Höhe der Gemarkung Breitenbach am Herzberg.

Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus Dillenburg geriet auf schneebedeckter Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und prallte gegen den rechts neben ihm fahrenden Sattelzug eines 51-Jährigen aus Ellrich. Durch den Anstoß geriet der Sattelzug ebenfalls ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab stieß mit der linken Seite seines Aufliegers seitlich gegen die Stützmauer der Fahrbahnteilung. Beide Fahrzeuge blieben auf der linken und mittleren Fahrspur stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Die beteiligte Sattelzugmaschine knickte zur Seite weg und verkantete sich.

Durch den Unfall kam es zu auslaufenden Betriebsstoffen in unbekannter Menge. Zur Fahrbahnreinigung wurde die Feuerwehr Alsfeld alarmiert, welche nach ihrem Eintreffen eine Vollsperrung einrichtete. Die BAB 5 musste für die Dauer einer halben Stunde voll gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung bestand ab der Anschlussstelle Alsfeld-Ost über die B62 in Richtung Bad Hersfeld.

Die Fahrzeuginsassen kamen weitestgehend mit dem Schrecken davon und wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 120.000 Euro. Der Silo-Auflieger des Sattelzuges war mit Kohlenstaub (Kohle oder Ruß) befüllt. Die als Gefahrstoff deklarierte Substanz trat jedoch nicht aus.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Alsfeld sowie ein Rettungswagen vor Ort eingesetzt.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (24.11.) und Montagmorgen (27.11.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Huberstraße ein. Die Täter beschädigten dazu ein Fenster und durchsuchten im Anschluss den dahinter liegenden Raum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Aktuell: Polizei sensibilisiert hinsichtlich winterlicher Straßenverhältnisse und Verkehrsbehinderungen

Osthessen. Seit gestern Abend kommt es in Osthessen vermehrt zu Verkehrsproblemen aufgrund winterlicher Wetter- und Straßenverhältnisse. In diesem Zusammenhang wurden bei der Polizei Osthessen rund 40 Verkehrsunfälle registriert und mehrere umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen gemeldet.

Glücklicherweise kam es bei einem Großteil der Verkehrsunfälle lediglich zu Sachschäden. Nur in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt.

Meldungen über umgestürzte Bäume gingen für alle drei Landkreise ein, betroffen war auch die A 7 zwischen Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck. Diesbezüglich waren mehrere Einsatzkräfte von Polizei sowie Feuerwehr im Einsatz.

Die Verkehrssituation hat sich am späteren Montagabend mit Nachlassen des Schneefalls etwas beruhigt. Jedoch dauert die Wetterlage mit angekündigtem Schneefall und dementsprechend winterglatten Straßen weiter an. Aus diesem Grund werden Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebeten, ihre Fahrweise und Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr

Am Sonntag den 26.11.2023, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 24 jährige Frau aus Morles mit ihrem Audi die L 3176 von Mackenzell kommend in Richtung Hünfeld. Etwa auf der Hälfte der Strecke versuchte ein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr einen LKW zu überholen. Die Audifahrerin musste mit ihrem PKW nach rechts, in den dortigen Graben, ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden am Fahrzeug.

Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt ungebremst fort und entfernte sich.

Dieser Vorgang wurde von mindestens einem unabhängigen Zeugen beobachtet.

Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben und kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben, so wird er gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, zu melden.